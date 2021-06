Zomer staat voor de deur: Den Haag hoopt op veel toeristen

Den Haag is er klaar voor, laat de toeristen maar komen! Om die toeristen naar de stad te lokken is de campagne ‘Zee aan ruimte’ weer begonnen. ‘Het is belangrijk om Den Haag weer onder de aandacht te brengen’, zegt Sander Hanenberg van The Hague Marketing in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM.

‘Toerisme is belangrijk voor de stad. Zo proberen we ondernemers een handje te helpen, want die hebben een lastig jaar gehad, net als de culturele instellingen, hotels en strandpaviljoens. Allen zijn ze geraakt door de crisis.’

Om het toerisme weer een boost te geven richt The Hague Marketing zich vooral op de zogenoemde ‘kwaliteitstoerist’. Dat zijn niet zozeer de dagjesmensen maar de toeristen die ook blijven slapen. ‘De hoofddoelstelling is mensen in hotels te krijgen, zodat ze langer in de stad blijven en meer kunnen besteden.’

Zomervakantie in eigen land

Het is dan ook de bedoeling om lekker veel toeristen naar de stad te krijgen deze zomervakantie. ‘Vorig jaar hebben mensen vakantie in eigen land ontdekt. We horen van de vakantieparken en hotels dat veel mensen weer een reservering voor dit jaar hebben gedaan. Ze zien het vooral van vakantie in eigen land.’

Dat ziet ook het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Van de Nederlanders met vakantieplannen heeft bijna 40 procent de intentie om in eigen land te blijven. ‘Heel fijn dat een vakantie in eigen land populair is en blijft dit jaar’, aldus Jos Vranken van het NBTC.

Den Haag is the place to be

Wij weten natuurlijk allang dat Den Haag de leukste stad is van Nederland. Hanenberg legt nog even uit waarom het voor toeristen ook the place to be is: ‘Den Haag is een enorme groene stad als je het vergelijkt met andere steden in Nederland en West-Europa. We hebben prachtige parken zoals Clingendael, Ockenburgh en het Westbroekpark. Dat is heel bijzonder voor een stad.’

‘Daarnaast hebben we elf kilometer strand. Dat kan geen enkele stad claimen. Dat proberen we zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft Den Haag een groot cultureel aanbod. We hebben 43 musea, dat is ongekend veel. En een prachtig winkelaanbod. De ideale mix.’

Daarom hoopt Hanenberg dat de campagne helpt om mensen naar de stad te trekken. ‘Ik hoop dat mensen weer trots worden op Den Haag en hun eigen netwerk van mensen buiten de stad inspireren.’

Overlast Scheveningen

Het toerisme brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Vorig jaar zomer was het zo ontzettend druk op Scheveningen dat er veel overlast was, zoals straatraces, gebruik van lachgas en intimidatie. Voor dit jaar heeft de gemeente een actieplan opgesteld om de overlast tegen te gaan.

Tijdens de eerste stranddagen vorige week bleek het plan nog van alle kanten te rammelen. Op donderdag besloot de burgemeester meteen in te grijpen door meer handhavers naar Scheveningen te sturen en extra wegen af te zeggen. Wethouder Anne Mulder (verantwoordelijk voor stadsdeel Scheveningen) baalde ontzettend van de overlast en beloofde beterschap voor deze zomer. Inmiddels is de website waarop mensen overlast kunnen melden online gegaan.

De campagne Zee aan Ruimte is te zien op openbare plekken in Den Haag maar ook op de landelijke tv en social media.