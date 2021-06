Hoftrammm rijdt na acht maanden weer eerste ronde met gasten: ‘Voelt als de eerste keer’

De Hoftramm rijdt donderdagavond voor het eerst weer rondjes met etende gasten aan boord. Dat is goed nieuws voor bedenker en ondernemer Bobby van Galen. Hij zat, net als veel horecaondernemers, gedurende de coronacrisis werkloos thuis. ‘Genieten was er niet bij. Ik ben blij dat we weer aan de bak kunnen’, vertelt hij in het radioprogramma Haags Bakkie.

De restauranttram heeft gedurende de lockdown geen stof lopen vangen in een remise. ‘Hij is goed onderhouden door de HTM’, vertelt Van Galen. De veertien vaste tramchauffeurs hebben de Hoftramm in hun eigen tijd ‘uitgelaten’. ‘Dat is goed voor de reclame, maar dat was zeker niet de achterliggende gedachte’, aldus Van Galen. ‘Als een tram te lang stilstaat, worden de wielen ‘vierkant’. Dan krijg je dat hobbelige gevoel, dus veel dank aan degene die ermee hebben gereden!’

De afgelopen dagen zijn de glazen gewassen, het zilverwerk gepoetst en de tafeltjes afgenomen: om de tram weer restaurantwaardig te maken. Chefkok Pierre Wind heeft gedurende de lockdown niet stilgezeten en heeft een heel nieuw menu gemaakt. ‘Hij is niet te stoppen. We gaan echt weer uitpakken.’

Klamme handen

Het unieke aan de Hoftramm is, logischerwijs, dat het een tram is en een ronde door Den Haag maakt. Toch denken veel inwoners van de stad dat het rijdende restaurant niets voor hen is, omdat zij de stad al kennen. Niets is minder waar, aldus Van Galen. ‘In de auto of de fiets ben je bezig om van A naar B te komen, maar dit is een heel ander perspectief. Je ziet de stad anders en dat maakt het ook voor de echte Hagenees de moeite waard.’

Het personeel staat te popelen om de eerste gasten aan boord te ontvangen, al bezorgt die gedachte sommigen ook ietwat klamme handen. ‘Er heerst wel wat spanning’, geeft Van Galen toe. ‘We hebben dit acht maanden niet mogen doen. Het voelt als de eerste keer. Natuurlijk bouw je voort op de ritten die je al gemaakt hebt, maar na zo een break denk je toch: gaat het allemaal goed?’ Aan de coronamaatregelen zal het niet liggen, want die worden strikt opgevolgd. In plaats van 44 gasten per rit, verwelkomt de tram er nu dertig. Ook zijn er schotten geplaatst tussen de tafels, wat ook een ander voordeel geeft. ‘Dat is heel fijn voor de akoestiek.’