Politieke partijen: ‘Repareer bezuinigingen op evenementen’

Om de lokale en kleinschalige evenementen meer te ondersteunen, moeten de bezuinigingen op evenementen gerepareerd worden. Dat stellen Hart voor Den Haag, de Haagse VVD en de PvdA.

De partijen willen dat het stadsbestuur de mogelijkheden hiertoe onderzoekt en roepen het college op om met de Haagse evenementensector in gesprek te gaan over nieuw evenementenbeleid.

'Je ziet dat er voor 2021 en 2022, 1 miljoen euro oftewel een derde van het totale budget, is bezuinigd op het evenementenbeleid', zeggen de raadsleden Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag), Judith Oudshoorn (VVD) en Bülent Aydin (PvdA).

'Put droogt aardig op'

Van het totale beschikbare bedrag is 1.770.000 euro bestemd voor grootschalige evenementen waarmee de gemeente juridisch meerjarige afspraken heeft gemaakt en het restant van 180.000 euro is bestemd voor kleinschalige of niet meerjarig gefinancierde evenementen.

'Vanuit de coronabuffer wordt voor 2021 en 2022 een bedrag van vijf ton ingezet om de bezuinigingen voor deze kleinschalige evenementen te verzachten maar vanaf 2023 droogt de put aardig op', zeggen de raadsleden. Ze roepen het college op de mogelijkheden te verkennen om de bezuinigingen te repareren voor 2023 en daarna. Zij dienen hiervoor donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in.

Partijen willen een nieuw evenementenbeleid

'Juist in het belang van een weer bloeiende Haagse evenementensector die nu natuurlijk een rampjaar achter de rug heeft', vinden de raadsleden. Ze pleiten daarom voor een nieuw evenementenbeleid.

'In samenspraak met de organisatoren zelf en vooral met het oog op die kleinschalige en lokaal gewortelde evenementen waar we allemaal zoveel van houden', aldus Sluijs, Oudshoorn en Aydin.