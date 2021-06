Prinses Amalia cum laude geslaagd voor eindexamen

Prinses Amalia is cum laude geslaagd voor haar eindexamen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima heeft haar gymnasiumdiploma behaald.

Het is geen verrassing dat de prinses haar eindexamens heeft gehaald. Op Koningsdag in Eindhoven eerder dit jaar gaf ze aan zich niet heel veel zorgen te maken. ‘Ik sta er goed voor. Het is heel veel leren en blokken en op hoop van zegen dat ze vragen stellen die ik geleerd heb”, zei Amalia lachend.

Amalia, die op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet zit, heeft een schooljaar overgeslagen en is nu zeventien jaar oud. Ze wil na de afronding van haar middelbareschooltijd daarom niet meteen een vervolgopleiding doen, maar gaat eerst een jaar ‘de wijde wereld’ verkennen. Wat ze in die periode precies gaat doen, weet ze nog niet. ‘Het is vooral de gedachte van geen school, wel nog leren, maar niet in de trant van school. Hoewel ik er wel van heb genoten de afgelopen veertien jaar’, zei ze daarover op Koningsdag. ‘Ik wil een beetje reizen, de wereld ontdekken, dingen doen die ik over twintig jaar misschien niet meer kan doen.’