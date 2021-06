Wethouder over rellen in Schilderswijk: ‘We hebben ons laten overvallen’

Scheveningse ondernemers boos: ‘We worden beschuldigd van landjepik’

Horecaondernemers op de Scheveningse boulevard zijn verontwaardigd over uitlatingen van CDA-raadslid Cees Pluimgraaff en wethouder Anne Mulder (VVD). Dat meldt mediapartner Omroep West. In een debat over de renovatie van het middenstuk van de boulevard zeiden zij dat de ondernemers in het verleden grond voor hun terrassen hebben ingenomen. De ondernemers vinden dat hiermee gesuggereerd wordt dat zij landjepik hebben gespeeld, zo blijkt uit een brief van directeur David Dreese van het Kurhaus aan de gemeenteraad.

De discussie draait om het verfraaien van de boulevard rondom het Kurhaus en de Palace Promenade, en het verbreden van de boulevard op die plek vanwege de veiligheid. De gemeente Den Haag gaat de middenboulevard grondig renoveren en wil onder andere dat de uitstraling en kwaliteit van het vastgoed, zoals de aanbouwen langs de Palace Promenade en het Kurhaus, verbetert. Bovendien wil wethouder Mulder na de renovatie erfpacht gaan heffen over deze aanbouwen.

CDA-raadslid Cees Pluimgraaff begrijpt dat. ‘De gemeente moet ervoor zorgen dat ondernemers binnen de lijntjes blijven kleuren’, stelde de CDA’er vorige week in een commissievergadering. ‘We hebben gezien dat ondernemers eerst vanaf de gevel een terrasoverkapping maken, deze overkapping vervolgens voor vast installeren en daarna een terras hier vóór realiseren.’ Wethouder Mulder herkent dat beeld. ‘Langzamerhand nemen ze stap voor stap de grond in’, reageerde hij in de vergadering.

Erfpacht

Dat is tegen het zere been van directeur Dreese van het Kurhaus. Hij heeft een brief naar de gemeenteraad geschreven waarin hij schrijft namens meerdere horecaondernemers te spreken. ‘Er wordt gesuggereerd dat er door de ondernemers op de boulevard in het verleden landjepik is gespeeld en dat het goed zou zijn als hier iets aan gedaan gaat worden’, schrijft hij. ‘Maar sinds de oprichting van de bedrijven is er geen uitbreiding geweest en ook is het eigendom nimmer betwist. Het is de gemeente zelf die de precario op terrassen afgeschaft heeft. Tot aan deze afschaffing hebben alle bedrijven gewoon de vergoedingen betaald.’

Dreese noemt de heffing van erfpacht een ‘donderwolk’ die ernstige gevolgen kan hebben voor de ondernemers en de horecagelegenheden die deels in het Kurhaus gevestigd zijn. ‘Wanneer deze erfpacht inderdaad op deze wijze opgelegd gaat worden, zal dit een huurverhoging van 25 tot 40 procent voor onze huurders betekenen.’

Onbespreekbaar

Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos neemt het op voor deze ondernemers. ‘Voor Hart voor Den Haag is het heffen van erfpacht over de terrassen onbespreekbaar’, zei Sluijs. ‘In heel Den Haag is het gebruik van terrasgrond gratis en dan zouden de ondernemers op de boulevard daar nu veel geld voor moeten gaan betalen? Dat gaat er bij ons niet in.’

Het CDA is verbaasd over deze reactie. ‘Het is gewoon zo dat de uitbreiding van de ondernemers op de boulevard stapje voor stapje, steeds verder en verder is gegaan’, zei hij. ‘Dan is het toch logisch dat ze voor de extra meters die ze hebben gekregen, gewoon moeten betalen?’

Motie tegen erfpachtheffing

Sluijs: ‘Als je niet wil dat de ondernemers die extra meters krijgen, dan moet je als gemeente niet toestaan dat ze die extra meters krijgen. Het is de wereld op z’n kop als je vervolgens zegt: je hebt die extra meters gekregen, nu moet je maar betalen.’ De partij dient donderdag in de raadsvergadering een motie in om de erfpachtheffing tegen te houden. Ook wil Hart voor Den Haag dat het college de suggestie van ‘landjepik’ terugneemt.