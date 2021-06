Straat ambassade Wit-Rusland omgedoopt tot Roman Protasevitsjlaan: ‘Mensenrechten zijn universeel’

Zondag 23 mei werd een vliegtuig, door middel van een valse bommelding, gedwongen om te landen in Wit-Rusland, waarna journalist Roman Protasevitsj werd aangehouden door de Wit-Russische autoriteiten. Dit leidde tot grote verontwaardiging wereldwijd. Donderdagochtend werd als protestactie de Groot-Hertoginnelaan, de straat waar de ambassade van Wit-Rusland huist, omgedoopt tot Roman Protasevitsjlaan.

‘Wij zijn geschokt hoe Roman Protasevitsj is opgepakt’, vertelt Maarten de Vuyst van GroenLinks namens hemzelf en Judith Klokkenburg van ChristenUnie/SGP. De Vuyst plakte vanochtend het magnetische straatnaambordje op het bord van de Groot-Hertoginnelaan. ‘Verderop zit de ambassade van Wit-Rusland. We willen dat zij geen mensen meer sturen naar de Groot-Hertoginnelaa, maar naar de Roman Protasevitsjlaan. Wat ons betreft gaat het bordje pas weg, als Roman Protasevitsj wordt vrijgelaten. Dit is het symbool waarmee wij laten zien dat we regimes als deze niet meer willen.’ Klokkenburg voegt daaraan toe: ‘Hier in onze stad van vrede en recht staan we voor de vrijheid van meningsuiting.’

Bij het ophangen van het magnetische straatnaambordje stond een handjevol mensenrechtenactivisten. ‘Elke actie van verzet helpt, groot of klein’, aldus een activist uit Egypte. GroenLinks-raadslid De Vuyst is het daartmee eens. ‘We willen laten zien dat mensenrechten universeel zijn. Je hebt pas een goed werkende democratie als je kritische journalisten toestaat. Als je zo ver gaat om dat tegen te gaan, hoort dat niet in de 21-ste eeuw.’

Den Haag FM-verslaggever Bob Brinkman deed voor Radio West verslag van de protestactie.