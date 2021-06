Verhalenavonden in de wijken: ‘Je leert elkaar op een andere manier kennen, deze maanden zetten we Duindorp in een positief daglicht’

Het Haags Verhaal wil gemeenschappen uit Den Haag met elkaar verbinden. Door middel van verhalenavonden en podcasts hopen de initiatiefnemers dat die gemeenschappen elkaar beter leren kennen. ‘Met het idee dat het iets gezelliger mag in Den Haag’, legt initiatiefnemer Astrid Feiter uit in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM. Deze en volgende maand is Duindorp het toneel voor de verhalenavonden en er zijn podcasts te beluisteren over de Haagse wijk. ‘Wij maken podcasts van verhalen die we ophalen uit de stad.’

‘Ik denk dat het nodig is dat mensen elkaar op een andere manier leren kennen en dat we Duindorp in een positief daglicht zetten’, zegt de in Duindorp woonachtige Lenie de Vries. ‘Want we zitten altijd in een negatieve sfeer, maar het is een kleine groep die baldadig doet. Maar 90 procent van de Duindorpers houdt rekening met elkaar. En je wordt allemaal over een kant gegooid. En met het verhalenproject kunnen we dat verduidelijken.’

‘We noemen ze de juppen’

‘Ik was een keer bij mensen die ik ken die net naast Duindorp wonen op het Norfolkterrein en die wisten niks van Duindorp. Dat is toch raar? Zo ben ik op het idee gekomen om daar een verhaal van te maken’, vertelt Astrid. ‘Het zijn nu twee kampen en dat moet eigenlijk één worden. Het hoort bij elkaar’, vult Lenie aan. ‘We noemen ze de juppen. De huizenprijzen daar zijn niet voor ‘Jan de arbeider’ te betalen.’

‘Ik heb er zelf niet zo’n probleem mee, maar ik vind het wel jammer dat het Scheveningse dorp uit elkaar getrokken wordt, want dat is het wel. Scheveningen zoals ik het ken bestaat voor mijn gevoel niet meer. Met de verhalen willen we dat weer aan elkaar koppelen.’

‘Een keer per week in de teil’

Lenie is een van de Duindorpers die aan bod komt in de podcast. Ze vertelt hoe ze opgroeit in Duindorp: ‘Wij waren met ze negenen, we sliepen op stapelbedden en een keer per week gingen we in de teil.’ Astrid: ‘Maar ook nieuwe bewoners van Duindorp: bijvoorbeeld de eigenaar van The Shore. Hij vertelt ook wat hij vindt van Duindorp. Maar ook mensen van de Julianakerk, de 87-jarige Arie Spaans en iemand van het eiland Vloek.’

‘Dat was vroeger een apart gedeelte wat bij Duindorp hoorde, maar ook weer niet’, vult Lenie aan. ‘Het was een stukje op zich. En die mensen hadden het wat moeilijk, maar waren er sociaal gezien ontzettend voor elkaar. En dat hebben ze door nieuwbouw en Norfolk uit elkaar gerukt en dat is door heel Scheveningen verspreid en dat is jammer.’

‘Je leert elkaar op een andere manier kennen’

Lenie is blij met het project: ‘Je leert elkaar op een andere manier kennen. We zijn allemaal mensen en we zijn allemaal hetzelfde. Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg.’

19 & 24 juni en 1 & 8 juli zijn de verhalenavonden in Duindorp, meer informatie daarover vind je op haagsverhaal.nl

