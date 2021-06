Verstoorde nachtrust voor bewoners rond cultuurcomplex Amare, gemeente onderzoekt ‘hinderlijke bromtoon’

Omwonenden van cultuurcomplex Amare in de binnenstad slapen de laatste tijd slecht vanwege een bromtoon. De bromtoon lijkt afkomstig te zijn van het bouwterrein op de hoek van het Spui en de Schedeldoekshaven en is tussen middernacht en zes uur in de ochtend waarneembaar. ‘Het geluid is erg hinderlijk. Zeker omdat we al zes werkdagen per week te maken hebben met veel bouwgeluiden, willen we de nacht graag stil hebben zodat we rustig kunnen slapen’, schrijft Loes op verbeterdebouw.nl.

‘Ik hoop dat de oorzaak weggenomen kan worden, want het geluid is – naast de constante hoorbaarheid van de zuigwagen – ’s nachts echt heel hinderlijk’, aldus een bewoner van de Turfhaven. Ook op Twitter wordt er geklaagd: ‘Sinds bouwer Cadanz is vertrokken komt er vanaf het dak een enorme herrie’, schrijft Russel.

In opdracht van bouw en woningtoezicht wordt nu onderzocht waar dat vandaan komt, vertelt een gemeentewoordvoerder. De afgelopen twee nachten is er al onderzoek gedaan. ‘We hopen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt.’

In reactie op de klachten op verbeterdebouw.nl schrijft bouwbedrijf Boele & van Eesteren dat het nog niet duidelijk is wat de oorsprong is van het geluid: ‘Vervelend dat uw nachtrust is verstoord. Ons projectteam probeert momenteel de oorzaak van het geluid te achterhalen. Zodra we hier meer over weten, koppelen we dit aan u terug.’

Na een controle op de bouwplaats kon men niet duidelijk krijgen waar het geluid vandaan komt: ‘Het is ons helaas niet gelukt om te achterhalen wat er heeft gezorgd voor de door u geconstateerde extra geluidsproductie in de nacht van 4 op 5 juni. Het enige geluid wat wij kunnen horen is afkomstig van de klokpomp die ervoor zorgt dat overtollig regen- en oppervlakte water wordt weggepompt.’ De nachtrust is daarmee niet hersteld, ook de dagen erna kwamen er klachten binnen over het nachtelijke geluid.

