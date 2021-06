Wethouder over rellen in Schilderswijk: ‘We hebben ons laten overvallen’

‘We hebben ons laten overvallen door de zoveelste keer dat het gebeurt’, stelt wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) over de rellen in de Schilderswijk. Hij reageert in het radioprogramma West Wordt Wakker, van mediapartner Omroep West, op het rapport dat onderzoeksbureau Emma opstelde naar aanleiding van de ongeregeldheden afgelopen zomer in de wijk.

Het bureau deed in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek. De conclusies zijn niet mals voor de gemeente. In het rapport staat dat er geen regie was en de gemeente niet goed weet hoe ze moet samenwerken met religieuze organisaties in de wijk.

‘We zijn voorbijgegaan aan groepen die wel goed bezig zijn, maar die hebben we niet goed gehoord’, erkent Van Alphen. De wethouder zegt dat er – vanuit de gemeente – fouten zijn gemaakt. ‘Het is nu vooral zaak de jongeren die dreigen op het slechte pad te raken, te begeleiden.’

Veertien nieuwe jongerenwerkers

De wethouder wil er in de toekomst op toezien dat ook de jongeren die ouder zijn dan 18 jaar goed in beeld zijn. Daarvoor neemt de gemeente veertien nieuwe jongerenwerkers aan.

De onderzoekers zijn ook kritisch op de jongerenwerkers. Eén van de conclusies is dat de rellen veroorzaakt werden door dieperliggende problemen. Zo voelt een deel van de jongeren zich niet gehoord en corrigeert jongerenwerk ze niet als er sprake is van crimineel gedrag.

‘Politie moet wet handhaven’

Yassine Aberkane reageert fel bij West Wordt Wakker. ‘Bij grensoverschrijdend gedrag stopt het jongerenwerk. We zijn voor het preventieve gedeelte, de wet moet gehandhaafd worden door politie’, vindt de jongerenwerker. Hoewel er de afgelopen jaren sprake was van meerdere rellen, zijn er volgens Aberkane door de inzet van rolmodellen ook meerdere rellen voorkomen.

‘Het lijkt of ze alles aan de rellen willen ophangen, we houden altijd een groepje dat andere keuzes maakt. Wij krijgen de volle laag als het niet goed gaat. Met de avondklokrellen werd door de media andere plekken waar rellen waren altijd de stad genoemd. Maar bij Den Haag werd de Schilderswijk genoemd en niet de stad, alsof we een apart dorp zijn.’

Alert op rellen tijdens EK voetbal

Een andere conclusie in het rapport is dat het niet uit is te sluiten dat er opnieuw rellen uitbreken. Met het EK voetbal voor de boeg is de gemeente Den Haag alert, laat de wethouder weten. ‘We kijken hoe we de feestvreugde de feestvreugde houden.’