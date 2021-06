Gemeente: ‘Jaarrondexploitatie strandtenten geen belemmering voor vreugdevuren Duindorp en Scheveningen’

De eventuele jaarrondexploitatie van de strandtenten vormen geen belemmering voor de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen. Dat zei wethouder Anne Mulder donderdagmiddag in de gemeenteraad.

De wethouder ging hiermee in op de vraag van PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis tijdens het debat over de jaarrondexploitatie van een aantal strandtenten in de badplaats. ‘De vreugdevuren gaan door. Die blijven in stand’, antwoordde Mulder. Volgens hem komen de strandtenten niet te dicht bij de locatie van de vreugdevuren. ‘We nemen de veiligheidscirkels in acht, zodat het vreugdevuur zelf niet in gevaar komt.’

De woordvoerster van Mulder verduidelijkt aan Den Haag FM: ‘Het al dan niet vergunnen van een jaarrondexploitatie van een strandtent zal op zichzelf de vreugdevuren niet in de weg staan. Andersom kan wel.’

Strandtenten in de winter

Donderdag besprak de raad het voorstel van het college om een aantal strandtenten de mogelijkheid te geven 365 dagen per jaar open te zijn. ‘Het college ziet een kwaliteitsslag, voor de badplaats als geheel. Het biedt veel kansen, er zal minder overlast zijn van op- en afbouw, werkgelegenheid het hele jaar rond, extra banen’, somde Mulder de mogelijke voordelen op.