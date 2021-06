Toch geen uitbreiding van aantal strandtenten dat in de winter open mag

Actie voor brand Wouwermanstraat levert in totaal 26.000 euro op

De actie die leden van bewonersorganisatie De Paraplu in de Schilderswijk hebben opgezet voor de getroffenen van de brand in de Wouwermanstraat heeft in totaal 26.000 euro opgebracht.

Op de avond van de brand, donderdag 20 mei, komen een aantal vertegenwoordigers van wijkorganisaties bij elkaar in het pand van De Paraplu aan de Van der Neerstraat. Daar wordt besloten een actie op te zetten die uit zowel een financieel als materieel deel bestaat.

Er worden twee locaties in de wijk aangewezen waar mensen spullen kunnen afgeven om te doneren. Daarnaast wordt de rekening van De Paraplu opengesteld voor financiële giften. ‘Vanaf dat moment is het eigenlijk één grote achtbaan geworden en nam de actie vormen aan die wij van tevoren nooit hadden kunnen vermoeden’, aldus één van de initiatiefnemers.

Vliegende start

De volgende dag komen er negentig mailtjes en zestig telefoontjes binnen bij De Paraplu. Ook op de twee inzamellocaties worden direct ontzettend veel spullen gebracht. Zoveel zelfs, dat de organisatoren die zaterdag besluiten de actie te stoppen. Wel blijft het mogelijk geld te doneren via de bankrekening van De Paraplu.

‘Veel kleding, maar ook pannen, eettafels met stoelen, boxsprings, kasten, bankstellen, servies’, somt één van de initiatiefnemers de opgehaalde inboedel op. Een van de initiatieven die hem nog helder voor de geest staat is dat van een 17 jarig meisje. Zij bood aan om met een leeftijdsgenootje dat was getroffen door de brand samen te gaan winkelen.

En nu?

Tot en met zondag 13 juni kunnen de getroffen bewoners spullen komen uitzoeken die ze nodig hebben. Daarna krijgen een aantal goede doelenorganisaties de gelegenheid om spullen uit te zoeken die zij kunnen gebruiken. Hiervoor heeft De Paraplu contact gehad met het Leger des Heils, het Vadercentrum in Laak en de Weggeefwinkel. De eerste twee hebben al aangegeven graag van het aanbod gebruik te maken.

Vervolgens worden de opbrengsten van de spullen die over zijn verkocht toegevoegd aan het bedrag dat met de giroactie is opgehaald. Die teller staat nu 26.000 euro. De initiatiefnemers zijn trots. ‘Er kwamen dingen op ons pad die we nooit hadden verwacht!’, schrijven zij op de website van de Schilderswijk.