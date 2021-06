Chinezen willen Jan-Hermen de Bruijn als ADO-directeur

Grootaandeelhouder van ADO Den Haag, United Vansen, wil volgende week donderdag in de algemene aandeelhoudersvergadering een nieuwe directeur van de club benoemen. Jan-Hermen de Bruijn is de man die UVS naar voren schuift. Dat melden bronnen aan mediapartner Omroep West.

Hij moet het takenpakket (tijdelijk) gaan overnemen van Edwin Reijntjes, de man die nu als interim-directeur fungeert bij de club, maar door UVS niet wordt erkend als eindverantwoordelijke van ADO. De Chinese eigenaar heeft naar eigen zeggen geen inspraak gehad in de aanstelling van Reijntjes, zodoende wordt hij niet gezien als tijdelijke opvolger van Mohammed Hamdi die na de degradatie van ADO besloot op te stappen.

Dat de naam van Jan-Hermen de Bruijn valt is opmerkelijk, maar toch ook weer niet. De voormalig sportjournalist is vertrouwenspersoon van United Vansen en daardoor voor de hand liggend. Aan de andere kant is De Bruijn lid van de HFC, waar hij momenteel geschorst is voor een periode van drie maanden wegens het versturen van een brandbrief onder de leden. Door zijn lidmaatschap zou er ook belangenverstrengeling kunnen optreden. Zijn benoeming is daardoor geen ‘zekerheidje’ te noemen.

Ontslag Van Steenis waarschijnlijk opgeschoven

Wanneer ontslaat United Vansen dan de voorzitter van de Raad van Commissarissen Frans van Steenis? Dat is in vorige stukken al uitvoerig naar voren gekomen en was prioriteit nummer één van UVS. Zij vonden namelijk dat Van Steenis geen medewerking verleende bij het maken van een deal. Sterker nog, hij frustreerde de boel, aldus UVS.

Het ontslaan van de voorzitter van de RvC kan niet plaatsvinden in de vergadering waarin de nieuwe directeur wordt benoemd. Dus zal dat waarschijnlijk de volgende actie zijn.