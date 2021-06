Directeur Karsten Klein (Vereniging Eigen Huis) in Spuigasten over wensenlijst voor nieuw kabinet

Zanger Edwin rijdt zondag door oranjestraten: 'Den Haag is aanvoerder van het land'

Club Westwood opent deuren als restaurant: 'Hoop een verste start te kunnen maken'

De coronacrisis houdt al sinds maart 2020 de deuren van de nachtclubs gesloten. Zo ook van Club Westwood aan de Laan van Poot. Zij openen vanaf donderdagavond hun deuren weer, als Westwood Culinair.

Tijdens de lockdown is de club onder handen genomen en volledig gerestyled tot een restaurant. Het originele plan van de discotheek-eigenaren was om medio december al te starten als restaurant, maar de harde lockdown stelde die ideeën uit. Nu restaurants de deuren weer mogen openen tot 22.00 uur, staan ze bij de oudste discotheek van Nederland te trappelen om te beginnen. ‘Echt heel leuk!’, zegt Nijsje, één van de medewerkers van Club Westwood, enthousiast.

Vincent Marshall, eigenaar van Club Westwood, is blij dat hij weer aan het werk kan. ‘We blijven altijd een club, dat zullen we nooit verloochenen. Ik hoop dat we hier een verse start mee kunnen maken en wie weet straks een combinatie kunnen doen van restaurant en club.’ En als je Marshall vraagt wanneer er ook weer gedanst mag worden aan de Laan van Poot? ‘Morgen!’, besluit hij lachend.