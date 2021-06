Directeur Karsten Klein (Vereniging Eigen Huis) in Spuigasten over wensenlijst voor nieuw kabinet

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag directeur Karsten Klein van Vereniging Eigen Huis te gast over zijn wensenlijst voor een nieuw kabinet.

Wonen lijkt na de coronacrisis één van de belangrijkste thema’s te zijn voor de politiek. Het oplossen van de problemen op de woningmarkt is een uitdaging. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de kabinetsformatie. Voor Vereniging Eigen Huis (VEH) is dit het moment om van zich te laten horen wat er moet gebeuren met de woningmarkt. Directeur belangenbehartiging Karsten Klein van (VEH) – oud-wethouder (CDA) in Den Haag – presenteert in Spuigasten zijn wensenlijstje voor het nieuwe kabinet.

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B.