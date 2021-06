OM eist tbs voor steker Albert Heijn in binnenstad

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een tbs-behandeling met dwangverpleging geëist tegen Marson C.. Hij zou in een supermarkt in de Grote Marktstraat drie supermarktmedewerkers hebben neergestoken en een molotovcocktail hebben afgestoken. Volgens het OM is de verdachte ontoerekeningsvatbaar, schrijft mediapartner Omroep West.

De verdachte lijdt volgens de officier van justitie aan paranoïde schizofrenie en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden. Maar volgens het OM is een behandeling wel noodzakelijk en daarom wordt er geëist dat er dwangverpleging wordt opgelegd.

De advocaat van de verdachte ontkende de zaak niet. Ook hij is van mening dat Marson behandeld moet worden, maar pleit voor een mildere variant, waarbij er na twee jaar bekeken wordt of deze verlengd moet worden.

De rechter doet op 25 juni uitspraak.