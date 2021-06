Organisatie Special Olympics is er klaar voor: ‘Het begint te kriebelen’

Na een jaar uitstel door de coronacrisis, start vrijdagavond de Special Olympics. Er staat een digitale, feestelijke opening gepland in het Zuiderpark, die live te volgen is via Den Haag TV en de website van Den Haag FM. Volgens organisatie-medewerker Annelies van der Knaap wordt het spectaculair. ‘Gouden strik er om heen en gaan.’

De Special Olympics zijn de Olympische Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking. De Spelen zouden vorig jaar al plaatsvinden in Den Haag, maar corona trok een streep door alle sportactiviteiten. Nu is er een coronaproof-tussenweg gevonden: er worden geen wedstrijden gespeeld, er komen maar honderd sporters in plaats van duizend en er wordt getraind in bubbels. ‘We zorgen echt dat we dit organiseren op een verantwoordelijke manier’, legt Van der Knaap uit.

Vrijdagavond wordt de Special Olympics feestelijk geopend. Het evenement begint nu ook echt te leven onder zowel de organisatie als de sporters. ‘Bij de sporters begint het te kriebelen!’, lacht Van der Knaap. Zij noemt de opening vrijdagavond ‘helemaal fancy’. ‘Er is tot in detail aan gewerkt. Gouden strik er om heen en gaan.’

Inclusie

De opening had wel wat voeten in de aarde. ‘We zijn iedere keer aan tafel gaan zitten: wat kunnen we doen? Hoe kunnen we dit creatief oplossen? Zodoende hebben we morgenavond een digitale opening. We hebben een aantal sporters via ZOOM en een tafelgesprek à la De Wereld Draait Door. Er komt een wethouder en een minister. Hoog bezoek dus, en dat is voor deze doelgroep echt belangrijk.’

Daarnaast kunnen de toeschouwers genieten van een optreden van Xander de Buisonjé. ‘Daar gaat de doelgroep echt van aan’, weet de organisatiemedewerker. ‘Ik hoop dat het hele land met ons meekijkt! Het gaat om de inclusie. Het is voor iedereen. Wij zijn er klaar voor.’

De uitzending wordt gepresenteerd door Den Haag FM-verslaggever Pim Markering en Special Olympics-ambassadeur Lize Weerdenburg. De opening is gratis te volgen via Den Haag TV. Daarnaast kan je de uitzending ook bekijken via de website van Den Haag FM.

LEES OOK: Toernooi Special Olympics gaat niet door: geen competitie, wel trainen