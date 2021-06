Uittips: nieuwe karaokebar, Son Mieux, kidsclub en opening van tijdelijk Filmhuis

Nu de coronamaatregelen stukje bij beetje worden afgeschaald, zijn er steeds activiteiten te ondernemen in de stad. Onder het mom van ‘het kan weer’ zochten wij samen met Den Haag To Go wat leuke uittips voor je op (voor buiten én binnen).

Opening Filmhuis Den Haag aan Hoge Zand

Filmhuis Den Haag verhuist tijdelijk naar het nieuwe cultuurcentrum Concordia CC. Nu de verbouwingen rondom het vertrouwde pand aan het Spui in volle gang zijn, maakt het pand aan het Hoge Zand plaats voor de pop-up cinema. Met precies dezelfde formule die je gewend bent van het Filmhuis: eigentijdse filmkunst en klassiekers. Het nieuwe cultuurcentrum Concordia CC zit in het oude pand van het voormalig papiermakersbedrijf Scherrenberg. Ook OPERA2DAY, Firma MES en Muziekcentrum 1001Nachten nemen hun intrek in het gebouw. Zelf zal het filmhuis gebruik maken van de theaterzaal, die voor de gelegenheid omgetoverd wordt tot filmzaal. Vrijdagavond is de opening van dit tijdelijk onderkomen.

Kidsclub bij De Naaierij

Zijn je kids of hun vriendjes/vriendinnetjes/nichtjes altijd al lekker samen aan het knutselen? Maar willen ze dat ook een keer met stoffen en een naaimachine doen? Dan kunnen ze 16 juni hun hart ophalen in De Naaierij. Inclusief een afsluitende modeshow, vol met glitters en verkleedkleren.

Rondleiding door brouwerij Haagsche Broeder

Donderdag 19 juni kun je, op meerdere tijden, een rondleiding krijgen door brouwerij Haagsche Broeder. Tijdens de rondleiding word je meegenomen door de monumentale kloosterkapel en de refter, waar vroeger een schuilkerk heeft gestaan. De brouwerij probeert je een kijkje te geven hoe het kloosterleven er tegenwoordig uitziet. Zo leer je wat jonge broeders bezielt om nu nog voor zo’n toegewijd leven te kiezen. Ook komt u van alles te weten over de rijke historie van deze plek. De rondleiding wordt afgesloten met een proeverij van drie bieren.

Opening nieuwe karaokebar aan Grote Markt

Wie fan is van heel vals blèren door een microfoon, kan vanaf vrijdag 18 juni zijn of haar hart ophalen aan de Grote Markt. Daar opent namelijk een gloednieuwe karaokebar. De locatie kent zeven kamers: The Roar, The Yell, The Grunt, The Squeal, The Shout, The Woop en The Scream. Je kan een kamer reserveren met twee tot vier nachtegaaltjes.

Son Mieux in het Zuiderparktheater

De komende maanden is er een uitgebreid zomerprogramma in het Zuiderparktheater. Meerdere bekende artiesten betreden het podium, waar jij in de open lucht van kan genieten. Op zaterdag 24 juli is het de beurt aan Son Mieux voor een optreden in het park. Een bekende Haagse band op een bekende Haagse plek, dat moet wel een goede combinatie zijn. Ze treden twee keer op, eerst om 19:30 en daarna om 21:00. Kun je dus kiezen wanneer jou het beste uitkomt.