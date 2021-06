Zanger Edwin rijdt zondag door oranjestraten: ‘Den Haag is aanvoerder van het land’

Het Europees Kampioenschap voetbal staat voor de deur. Vrijdagavond trappen Turkije en Italië het toernooi af in Stadio Olimpico in Rome. Nederland is zondag voor het eerst aan de beurt. Ondanks dát merkte zanger Edwin van der Toolen dat de oranjekoorst nog ver te zoeken is. Daarom trekt hij zondag door wat Haagse straten, om de voetbalgekte te verspreiden.

‘Het heeft te maken met de digitale schermpjes’, legt de zanger uit. ‘Alles is wat afstandelijk. Dat is ook logisch en dat voelt iedereen. Normaal bezoek je cafés en ga je de koorts voelen. Nu is het zo minimaal geweest, logisch dat de koorts nog niet is aangewakkerd’, zegt Edwin van der Toolen. Hij houdt alsnog alle hoop. ‘Desalniettemin zijn we echte Hollanders. Als het eenmaal begint, duiken we er met zijn allen op.’

Op televisie zag Edwin van der Toolen de Haagse oranjestraten langzaamaan voorbijkomen, zoals de Marktweg. ‘Als je ziet wat er in Den Haag gebeurt: we zijn de aanvoerder van het land! Als er ergens oranjekoorts is, is het in Den Haag. Het is ongekend wat hier gebeurt.’

Verrassingsoptreden

Om die Haagse oranjegekte te belonen, trekt de zanger zondag langs een aantal oranjestraten om de sfeer er in te brengen. Hij rijdt in een omgebouwde brandweerauto, met uitgedoste oranje-supporters. ‘Het spaarvarken is helemaal leeg!’, lacht hij.

Vanwege de coronacrisis verklapt de zanger niet hoe laat hij waar rijdt. ‘Anders krijg ik de politie achter mij aan.’ Op iedere plek zal hij zijn oranjeplaat ‘Holland on Fire’ spelen. En zijn vertrouwen in Oranje zelf? ‘Nederland-Oekraïne redden we met de hakken over de sloot. Het wordt 1-0.’