StukTV-presentator Thomas krijgt eigen standbeeld in Beeld en Geluid Den Haag

In het mediamuseum Beeld en Geluid Den Haag wordt volgende week een nieuw standbeeld onthuld. YouTuber en StukTV-presentator Thomas van der Vlugt krijgt een eigen plek in het museum aan de Zeestraat. Het beeld zal een jaar blijven staan in Beeld en Geluid Den Haag.

Het 1.89 meter hoge beeld werd gemaakt voor de 420ste aflevering van Droomopdracht van StukTV. Het beeld werd daarvoor in vijf dagen ontworpen en gemaakt door Petra Flach en haar team van Bodycasting Nederland.

‘Na 8 jaar wekelijks opdrachten gemaakt te hebben, was dit beeld echt een kroon op ons werk’, zegt Thomas. ‘Daarom ben ik blij dat het beeld op een plek komt waar het te bezichtigen blijft. Als kinderen door het beeld aangemoedigd worden om zelf video’s te gaan maken of op een andere manier hun dromen na te jagen, is dat een extra kroon op ons werk.’

‘Voorbeeld voor jongste generatie mediamakers’

‘Thomas is een van de beste voorbeelden van de jongste generatie mediamakers’, stelt Tom De Smet, directeur Beeld en Geluid Den Haag. ‘Met StukTV creëerde hij zelfstandig een platform met een ongekend bereik. Zijn ludieke stijl sluit heel goed aan bij een van onze speerpunten; namelijk hoe ver mag je gaan met humor en het verkondigen van je mening in het kader van persvrijheid? Een actueel en urgent thema in onze samenleving. We hopen dat het beeld het gesprek over de kracht van media stimuleert.’

StukTV

StukTV is het YouTube-kanaal van Thomas van der Vlugt, Giel de Winter en Stefan Jurriens. Het kanaal heeft meer dan 1,9 miljoen abonnees en meer dan 700 miljoen views in totaal.