PvdA: ‘Open Amare in proefperiode voor iedereen’

De PvdA Den Haag wil dat het cultuurcomplex Amare aan het Spui in de proefdraaiperiode ook open is voor normale bewoners en niet alleen voor genodigden, zoals nu het plan is. ‘Het Amare moet een cultureel centrum worden voor iedereen, niet alleen voor de juppen.’

Het gebouw van Amare is bijna klaar, maar moet nog wel getest worden. Daarom gaat het in september 2021 open voor genodigden die het gebouw dan zullen testen. Hoe de tests er precies uit gaan zien, is niet duidelijk.

In november zal het gebouw naar verwachting opengaan voor alle bewoners. ‘Dat is natuurlijk raar’, vindt fractievoorzitter van de PvdA Den Haag Mikal Tseggai. ‘Het Amare is een cultureel centrum voor iedereen dus moet ook door een vertegenwoordiging van iedereen getest kunnen worden. Dus ook door jongeren uit de Schilderswijk en mensen uit Loosduinen die geen topambtenaar zijn.’

