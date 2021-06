Zaterdag Live over Den Haag als winkelstad

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 12 juni 2021 richt RTV Discus zich in het stamtafelgesprek op het thema ‘Den Haag winkelstad’. De uitzending is van 18.00 tot 20.00 uur te zien op Den Haag TV.

Gasten aan tafel zijn: Ad Dekkers van Bureau Binnenstad, Connor Klein van de De Bonte Koe en VVD-raadslid Judith Oudshoorn.

Het actieprogramma Den Haag Winkelstad is in het College vastgesteld. Het actieprogramma zet in op 3 doelen: het versterken van het ondernemerschap, aantrekkelijke openbare ruimte in de winkelgebieden en een kwalitatief hoogwaardig en divers winkelaanbod. De focus ligt vooral op het ondersteunen van lokale, Haagse ondernemers.

‘Onze local heros maken Den Haag als winkelstad uniek en aantrekkelijker voor bezoekers’, aldus wethouder Saskia Bruines (D66). Maar wat betekent nu de impact van Corona en de komst van de Mall of the Netherlands voor de oorspronkelijke plannen?

Kortom er is in één uur Zaterdag Live veel om te bespreken want de belangen zijn voor meerdere partijen groot en door de huidige coronasituatie misschien wel toe aan bijstelling van de plannen. Wat betekent dit nu voor ons als belanghebbende burger en consument?