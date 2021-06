Vince John en Lorde in De Nieuwe Van Nierop

Kijk hier live mee naar de sluitingsceremonie van de Special Olympics

Afgelopen weekend vond de Special Olympics plaats in Den Haag. Straks, om 17.00 uur vindt de officiële sluitingsceremonie plaats. Deze is hier live te volgen en via Den Haag TV.

De Special Olympics waren door de coronacrisis anders dan anders. Er waren geen wedstrijden, enkel trainingen. En in plaats van duizend, waren er ‘maar’ honderd atleten aanwezig tijdens het sportevenement.

Voorafgaand aan de sluitingsceremonie is er een terugblik op het hele weekend te zien.