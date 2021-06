Vince John en Lorde in De Nieuwe Van Nierop

Man vlucht na aanrijdingen op Fruitweg en Televisiestraat, één slachtoffer zwaargewond

Een 23-jarige Hagenaar is zondag aangehouden nadat hij na twee verschillende aanrijdingen is doorgereden. De automobilist reed zaterdagavond op de Fruitweg in Den Haag een 27-jarige vrouw van haar fiets en reed ook een 22-jarige man aan in de Televisiestraat. De man raakte zwaargewond.

De politie kreeg rond 22.40 uur door dat de vrouw was aangereden op de kruising tussen de Fruitweg en de Televisiestraat. Zij fietste daar op het fietspad bij de kruising en wilde rechtdoor oversteken. De automobilist gaf haar geen voorrang en reed haar aan en is zonder te stoppen doorgereden. Agenten troffen de vrouw met verwondingen aan haar hoofd aan in de middenberm, meldt mediapartner Omroep West.

Agenten ontdekten kort daarna dat er ook in de Televisiestraat een gewonde midden op straat lag. De 22-jarige man was ernstig gewond geraakt. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter werden ingeschakeld om het slachtoffer snel hulp te kunnen verlenen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie is zijn situatie nu stabiel.

Gevluchte automobilist zit vast

De gevluchte automobilist kon net na middernacht worden aangehouden op de Vier Heemskinderenstraat in Den Haag. De verdachte zit nog vast en zijn auto is in beslaggenomen voor onderzoek.

Meerdere mensen zagen de aanrijdingen gebeuren en worden gehoord door de politie. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, worden gevraagd zich te melden bij de recherche.