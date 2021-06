Marcel Verreck: ‘Amalia is eerder een lieverd dan een Sywert’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij onder andere prinses Amalia, die afziet van haar toelage van 1,6 miljoen euro.

‘Deze week was er in Nederland een zonsverduistering te zien. En dat was niet omdat prinses Amalia een gat in de lucht sprong omdat ze cum laude geslaagd is. Was dat trouwens nieuws? Ja, als een lid van het Koningshuis iets slims doet, dan is dat nieuws. Zeker nu blijkt dat Amalia eerder een lieverd dan een Sywert is’, aldus de columnist.