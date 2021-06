Sta jij binnenkort op The Hague Fashion Week? Organisatie zoekt modetalent

Steekpartij in Westbroekpark: twee jongens aangehouden

De politie heeft twee jongens van 17 aangehouden voor een steekpartij in het Westbroekpark zaterdagavond. Beide tieners komen uit Voorburg.

Agenten gingen na een melding zaterdagavond naar het Haagse park. Ze zagen daar het slachtoffer niet, maar dankzij omstanders konden ze de eerste verdachte wel vinden, meldt mediapartner Omroep West. Hij was een pand aan de Bankastraat ingegaan. De tweede verdachte is zondagmiddag aangehouden.

Het slachtoffer is uiteindelijk wel gevonden. De 17-jarige jongen uit Den Haag was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Hij had een verwonding aan zijn arm.