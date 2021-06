Vince John en Lorde in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van Vince John en Lorde (foto).

Vince John is de artiestennaam van de Haagse muzikant Vincent van Reeken, die na drie jaar tijd met een nieuwe single komt. Na zijn vertrek bij Di-rect werkt hij voornamelijk als songwriters voor anderen, zoals Stephanie Struijk en Lucas Hamming. Zondagavond hoor je zijn nieuwe track, net als de single van de Australische zangeres Lorde, die ook al na drie jaar sterk terugkomt met ‘Solar Power’. Deze zomerse song werd medegeschreven door Jack Antonoff, van wie je nog twee composities in de uitzending hoort; van zijn eigen bandje Bleachers en van de nieuwe zangeres Clairo.

Meer nieuwe releases zijn er van Tones and I, Certain Animals, Marina, King Princess, Maroon 5, S10, Azure Ray, Garbage en Sloper met Cesar Zuiderwijk. Meer Haags is er van Boi Social, SirG O en Lien Cornelisse.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).