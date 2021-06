‘Bij keuze tussen sloop of renovatie moeten wensen van buurt centraal staan’

Bewoners zouden meer zeggenschap moeten hebben over de mogelijke sloop of renovatie van hun woning. Daarvoor pleiten SP, Partij voor de Dieren en Haagse Stadspartij. ‘Bij de keuze tussen sloop of renovatie moeten niet kille rekensommetjes, maar de wensen van de buurt centraal staan’, stelt SP-fractievoorzitter Lesley Arp. De drie partijen vinden dat bewoners een duidelijke stem in de keuze tussen sloop en renovatie van hun huis moeten krijgen. Ook moet de technische noodzaak van sloop zwart op wit bewezen zijn.

Sloopplannen moeten wat de fracties betreft voortaan langs een Haagse slooplat worden gelegd. Die slooplat is vergelijkbaar met het Amsterdamse sloopkader waarin staat dat de gemeente alleen meewerkt aan sloopplannen die weloverwogen en noodzakelijk zijn. Zo moet de aanvrager van de sloopplannen aantonen dat bewoners sloop geen punt vinden. Ook kan de sloopvergunning worden geweigerd als de technische noodzaak niet is bewezen.

‘Door in Den Haag ook een sloopkader vast te stellen zorgen we dat goede woningen worden behouden en niet klakkeloos worden gesloopt, enkel omdat projectontwikkelaars zo goedkoop mogelijk willen bouwen zonder hierbij rekening te houden met duurzaamheid of bewoners’, legt Robert Barker (Partij voor de Dieren) uit.

‘De verkwanseling van ons erfgoed ligt op de loer’

Ook aspecten als de identiteit van de buurt, architectuur en stedenbouw moeten in het nieuwe Haagse sloopbeleid een plek krijgen. ‘Het stadsbestuur wil nu in de Dreven het beschermd stadsgezicht opheffen om de sloop mogelijk te maken. Als we die weg inslaan dan kan dit leiden tot de sloop van nog veel meer Haagse straten met cultuurhistorische waarde’, vindt Tim de Boer van de Haagse Stadspartij. ‘De verkwanseling van ons erfgoed ligt op de loer.’

Zichten, Gaarden en Dreven

Het is niet voor het eerst dat de partijen samen een punt maken tegen gemeentelijke plannen, ook bij de buurten Zichten, Gaarden en Dreven in Zuidwest stelden ze dat er niet goed genoeg werd geluisterd naar huidige bewoners, die zouden niet altijd zitten te wachten op sloop en nieuwbouw.

