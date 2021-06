Drie aanhoudingen na onrust op ‘grimmig’ Jockbloetplein

Drie personen zijn zondagavond door de politie aangehouden tijdens de onrust op het Jonckbloetplein in Laak. De ongeregeldheden ontstonden nadat Oranje de wedstrijd tegen Oekraïne won. ‘Twee personen zijn aangehouden voor het gooien van vuurwerk en een voor belediging van een agent’, vertelt een politiewoordvoerder.

De politie spreekt van een nacht die ‘over het algemeen goed is verlopen’. Toen na de winst van Oranje er een samenloop van een paar honderd man ontstond werd de sfeer ‘grimmig’. Groepen feestvierders stichtten brand op straat, staken vuurwerk af en bekogelden agenten met stenen. Daaropvolgend is door politie en ME opgetreden. ‘Rond 1 uur was het weer volledig rustig.’

Komende donderdag speelt Nederland tegen Oostenrijk. Ook dan zal de politie aanwezig zijn. ‘We doen wat we altijd doen: op basis van informatie nemen we maatregelen. Met de ervaring van gisteren en eerdere jaren zullen we met agenten daar en op andere plekken toezicht houden. We treden alleen op bij strafbare feiten zoals gisteren bij vuur stoken en het gooien van vuurwerk’, zegt de woordvoerder. ‘We hopen dat mensen het donderdag kunnen vieren én het rustig kunnen vieren.’

Foto: Regio 15

