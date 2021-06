Onrustig op Jonckbloetplein na winst Oranje; politie zet ME in

Miljoen voor speeltuinen: vernieuwing, vervanging en aanpassingen

Speeltuinen in Den Haag gaan vernieuwd, vervangen en aangepast worden. Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt. In de twee jaar tijd wil ze 1 miljoen euro steken in verschillende speelplekken in de stad. Een deel van het geld gaat naar samenspeelplekken, waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen.

Dit jaar worden de speelplekken De Mallemok op Scheveningen en Notenplein in Loosduinen vernieuwd. In 2022 zijn Hondiusplein in Segbroek, Arendsdorp in Haagse Hout en Stuwstraat in Laak aan de beurt. Bij de herinrichting worden gebruikers, ouders en de buurt actief betrokken. Per speelplek is er een budget van 75.000 euro voor de aanpassingen. Ook is er jaarlijks 100.000 euro extra beschikbaar voor vervanging van speelvoorzieningen in de stad.

‘Corona heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk een uitdagende, veilige en leefbare buitenruimte is. Den Haag moet aantrekkelijk blijven voor gezinnen met kinderen. Buitenspelen, buitensporten en bewegen zijn daarnaast gezond en stimuleren kinderen en jongeren in hun ontwikkeling’, aldus wethouder Kavita Parbhudayal (VVD).

Samenspeelplekken

In Den Haag zijn er ruim 590 speelplekken te vinden. Volgens het stadsbestuur zijn die doorgaans ook toegankelijk voor kinderen met een beperking. ‘Toch doen we daar nog een schepje bovenop, want verspreid over de stad richten we er een aantal in als samenspeelplekken: speelplaatsen die extra zijn aangepast om de speelwaarde en toegankelijkheid voor kinderen met een beperking te verhogen.’

350.000 euro van het budget wordt geïnvesteerd in samenspeelplekken, daar moet het samen spelen tussen kinderen met en zonder beperking mee worden gestimuleerd. Het Melis Stokepark in Escamp is daar een voorbeeld van.

Daar komen er dit jaar nog vier bij: Oranjeplein in Centrum, Baambruggestraat in Escamp, De Verademing in Segbroek en Katschiplaan in Leidschenveen-Ypenburg. Speeltoestellen worden geschikt gemaakt voor inclusief spelen, daarvoor wordt rul zand vervangen door een ondergrond die geschikt is voor het gebruik van hulpmiddelen, zoals rolstoelen.

‘In een stad van iedereen is het van vitaal belang dat we sociaal met elkaar omgaan. Mensen met een beperking willen geen uitzondering zijn, maar aangesproken worden op hun kracht en talenten. Een speeltoestel moet een uitdaging zijn en geen hindernis’