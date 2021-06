Opnieuw botst auto tegen poller op Escamplaan

Er is maandagmiddag opnieuw een auto gebotst op een poller die te vinden is in de bussluis op de Escamplaan. Hetzelfde gebeurde maandochtend al met een andere auto. Sinds de weg is afgesloten voor doorgaand verkeer is er meermaals een aanrijding geweest.

Hoewel de weg als busbaan sinds een week is afgesloten voor doorgaand verkeer blijkt dat nog niet voor iedereen duidelijk. De poller waar tegenaan is gereden was onlangs gerepareerd weet nieuwssite Regio 15.

Het is weer raak op de #Escamplaan in #DenHaag. Er is weer een auto tegen/op de poller beland. Deze was net daarvoor gerepareerd na eerdere ‘aanvaringen’ pic.twitter.com/sQ5DaTRMG6 — Regio15.nl (@regio15) June 14, 2021

Schade aan auto en poller

In de afgelopen week gebeurde het al vaker dat er een auto in botsing met de poller kwam. Dat zorgde veelal voor schade aan auto en poller.

Nieuwe busbaan

Vorige week maandag werd de nieuwe busbaan op de Escamplaan bij het HagaZiekenhuis geopend. Daarmee is de weg voortaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners, bestemmingsverkeer en taxi’s moeten omrijden.

Kopfoto: Regio 15

