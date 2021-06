‘Sluit het Jonckbloetplein af, je moet ze geen kans geven om te rellen’

In Laakkwartier wordt met ongeloof gekeken naar de ongeregeldheden op het Jonckbloetplein van zondagavond. Toen na de winst van Oranje er een samenloop van een paar honderd man ontstond werd de sfeer grimmig. ‘De politie moet in de buurt zijn en als er gekke dingen gebeuren meteen optreden en niet wachten tot het uit de klauwen loopt, zegt Frits Broks na de ongeregeldheden.

‘Dat was mijn feestje in de jaren 80. Toen was het nog gezellig’, vertelt Broks. Toen hij nog in de wijk woonde na hij het initiatief voor de feestelijkheden. ‘Je ziet nu dat er raddraaiers op af komen en dan heb je een probleem.’ Ook Leo Dommanschet van Leo’s Koffiehuis zag de drukte in zijn wijk. ‘Redelijk druk is niet zo erg. Het was heel erg onrunstig. Die lui komen om te rellen en niet om feest te vieren.’

Het gaat los op het Jonckbloetplein. Er wordt met fietsen gegooid en midden op het kruispunt ligt al een leenscooter die gesloopt is. Uit de live beelden zien we voornamelijk veel mensen van buiten Laak. Wij roepen op mensen uit Laak blijf lekker thuis! #EKLaak — Samen voor Laak (@SamenvoorLaak) June 13, 2021

‘Dit weten ze al sinds de jaren 80’

Door de jaren heen heeft Broks zijn feest zien veranderen. ‘Bij iedere overwinning was het een groot feest. Op een gegeven moment kwamen de raddraaiers en dat is nooit meer overgegaan’, zo memoreert hij. ‘Dit weten ze al sinds de jaren 80 en dan is de politie er niet. Misschien hebben ze er niet op gerekend.’

Omdat die raddraaiers er al jaren zijn had hij ook eerder inzet van de politie verwacht. ‘De politie weet dat zoiets kan gebeuren als Nederland wint. En ze lieten het eerst gewoon gaan. Je moet er bovenop zitten. Het hoort een feest te zijn als Nederland wint.’

Ook een mobiel toilet moet er aan geloven op het #Jonckbloetplein Nog steeds geen politie of brandweer aanwezig. — Samen voor Laak (@SamenvoorLaak) June 13, 2021

‘Mensen die er niet thuishoren slopen alles’

Broks vermoedt dat het veelal mensen van buiten de wijk zijn die zorgen voor de ongeregeldheden. ‘Mensen die er niet thuishoren slopen alles.’ Ook Dommanschet stelt dat de onrustgevers van buiten de wijk komen. ‘Die lui komen om te rellen en niet om feest te vieren. Er kan bijna niks meer zonder ellende. Het slaat helemaal nergens op. En Laakkwartier krijgt weer de naam.’

‘Jonckbloetplein afsluiten’

De oplossing is simpel volgens Broks: ‘Meteen optreden niet wachten tot het uit de klauwen loopt.’ Dommanschet gaat nog iets verder: ‘Je moet het hele Jonckbloetplein afsluiten op die avonden. Je moet ze geen kans geven om te rellen.’

Verschillende verhalen maar feit blijft; doe iets aan deze rellen keer op keer! Het is niet goed voor de wijk en kost handen vol geld, terwijl van te voren bekend is dat er gelazer komt. Wij als Lakenaars willen dit niet! https://t.co/rLpiRy7el6 — radilaak (@radilaak) June 14, 2021

‘We treden op bij strafbare feiten’

Een politiewoordvoerder liet eerder al weten dat er ook donderdag, wanneer Nederland tegen Oostenrijk speelt, toezicht zal worden gehouden in de wijk. ‘Met de ervaring van gisteren en eerdere jaren zullen we met agenten daar en op andere plekken toezicht houden. We treden op bij strafbare feiten zoals gisteren bij vuur stoken en het gooien van vuurwerk’, zegt de woordvoerder. ‘We hopen dat mensen het donderdag kunnen vieren én het rustig kunnen vieren.’

“Ik wil weten hoeveel arrestaties er zijn verricht, of op basis van de beelden nog verricht gaat worden. Ook moet de aangerichte schade volledig op deze lui worden verhaald”, aldus De Mos, die baalt van slappe knieën mentaliteit bij het stadsbestuur https://t.co/E5kjYBJKJr — Hart voor Den Haag / Groep de Mos 💚💛 (@GDMDenHaag) June 14, 2021

‘Zero tolerance’

De grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag/ Groep De Mos, wil dat er hard wordt opgetreden. Hij wil dat de schade wordt verhaald op de daders en dat ze gebiedsverboden en huisarrest opgelegd krijgen, dat jeugdzorg wordt ingeschakeld en dat er bij recidive uithuisplaatsingen volgen. ‘Die zogenaamd zielige jongeren pakken iedere gelegenheid aan om de boel te slopen. Daar past zero tolerance in plaats van een kopje thee.’

Andere partijen hopen op extra maatregelen voor de komende wedstrijden. ‘Hopelijk ziet burgemeester Van Zanen in dat Laak wat extra bescherming nodig heeft rondom voetbalwedstrijden’, tweet Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren. ‘Mijn eerste adres in Den Haag was Jonckbloetplein 3. Ik heb er gewoond van 1989 tot 2004. Ik heb de voetbalfeesttraditie zien ontstaan. Het was altijd leuk, totdat de ME arriveerde, dan sloeg de stemming om’, memoreert Peter Bos van de Haagse Stadspartij. ‘We gaan het er morgen over hebben in de commissie Bestuur met de Burgemeester.’

