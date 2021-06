ADO dient begroting in voor komend seizoen: nieuwe eigenaar nodig om rond te krijgen

Stadsbestuur koopt extra werkplekken voor studenten in

ADO moet een nieuwe eigenaar vinden om de begroting voor komend seizoen rond te krijgen. Dat meldt mediapartner Omroep West. Lukt dat niet binnen acht weken, dan kan een commissie van de KNVB overgaan tot sancties zoals het in aftrek brengen van punten of geldboetes. ADO hoopt snel een nieuwe eigenaar bekend te maken.

Voetbalclubs in het betaald voetbal die met problemen kampen moeten op 15 juni een begroting bij de KNVB indienen. De begroting van ADO is op papier wel sluitend, maar de club heeft te weinig geld in de la liggen en te weinig zicht op genoeg inkomsten. Een eventuele nieuwe koper zou een oplossing moeten geven voor het financiële probleem.

ADO Den Haag probeert ondertussen met een beroep op een nieuwe wet het faillissement van de club te voorkomen. Via deze zogenoemde WHOA-procedure is er een herstructureringsdeskundige aangesteld die de overname en financiële zaken van de Haagse club in goede banen moet leiden.