Gemeenteraad in debat na ongeregeldheden op EK Hotspot Jonckbloetplein

De gemeenteraad praat dinsdagavond over de ongeregeldheden op het Jonckbloetplein van afgelopen zondag. Dit gebeurt op initiatief van de SP, zij wil weten waarom er geen preventieve maatregelen zijn genomen op zogenoemde EK Hotspots. Ook is er de vraag hoe onrust bij komende wedstrijden kunnen worden voorkomen.

Na de winst van Oranje was er zondag in Laak sprake van een samenloop van een paar honderd man. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig: groepen feestvierders stichtten brand op straat, staken vuurwerk af en bekogelden agenten met stenen. Drie personen werden uiteindelijk aangehouden.

Ook vanuit de wijk klinken geluiden om harder op te treden bij ongeregeldheden: ‘De politie moet in de buurt zijn en als er gekke dingen gebeuren meteen optreden en niet wachten tot het uit de klauwen loopt’.

Hart voor Den Haag/ Groep De Mos liet na de ongeregeldheden weten dat ze wil dat er hard wordt opgetreden tegen de daders. Schade moet worden verhaald op de daders, ook moeten ze gebiedsverboden en huisarrest opgelegd krijgen, de partij wil dat jeugdzorg wordt ingeschakeld en dat er bij recidive uithuisplaatsingen volgen. Daarnaast wil ze dat het principe was je erbij, ben je erbij wordt gehanteerd.

