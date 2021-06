Ide Schelling mag zich opmaken voor eerste Tour de France

Ide Schelling (23) gaat met de Duitse wielerploeg Bora-Hansgrohe naar de Tour de France. Dat meldt mediapartner Omroep West. Het is de eerste keer dat het Haagse wielertalent aan de Tour meedoet.

‘Hij heeft zich de afgelopen maand heel goed ontwikkeld en heeft zichzelf in deze positie gebracht met sterke resultaten’, legt teamleider Ralph Denk de keuze voor de Hagenaar uit.

Schelling reed vorig jaar in Spanje wel de Vuelta. Daar werd hij 69ste in het eindklassement. Aan het begin van deze maand boekte hij zijn eerste zege als wielerprof. In de GP Kanton Argau in Zwitserland won hij de sprint.