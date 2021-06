Laaktheater opent pand in september: ‘Door corona kwamen we erachter dat er écht iets moest gebeuren’

Culturele instellingen mochten na een maandenlange durende lockdown de deuren van de theaters onlangs weer openen, maar het zal nog even duren voor dat ook weer gebeurd bij het Laaktheater. Door problemen met ventilatie in het pand kan men nog niet heropenen. ‘Door corona kwamen we erachter dat er écht iets moest gebeuren’, vertelt Sigrid de Zwart van het Laakse cultuuranker. ‘Het pand is al oud. Er waren weinig ramen en de kantoren konden niet geventileerd worden.’

Daarom wordt het ventilatiesysteem vervangen en dat zorgt ervoor dat men in september het pand weer kan gebruiken. De huidige renovatie van het pand is een tijdelijke oplossing voor de komende jaren. ‘Daarvoor is geld gekomen om het op te knappen. Maar er moet nog een permanente oplossing komen.’ Dat kan renovatie zijn, nieuwbouw of verhuizen. ‘We zijn alle opties aan het bekijken.’

Door de coronapandemie kwam er meer nadruk te liggen op een goede ventilatie. ‘We ventileerden altijd al, maar dat kon nooit op de max’, vervolgt Sigrid. ‘Want dan kon je de artiesten niet meer horen.’ Daarop werd besloten om dat probleem aan te pakken en dat zorgde ervoor dat men het pand in oktober 2020 moest verlaten. ‘Daarna moesten we ook écht dicht. We hebben toen nog wel veel dingen in de wijk en op straat gedaan.’

Kantoren in Haagse Sport Centrale

Voor de kantoren vond men een plek bij de Haagse Sport Centrale waar men voorlopig nog zal blijven. Ook als de theaterzaal in het Laaktheater weer open gaat zal men niet direct terugverhuizen. Wel is er de ambitie om weer volledig in een pand te zitten, ook met de kantoren. ‘Dat moet straks weer in het theater zijn. Dan is ook leuk om weer even te kunnen kijken als je er werkt’ Daarbij wordt de nieuwe locatie ook gebruikt als dependance: ‘We hebben er een minitheater gebouwd’.

Theaterzaal in september weer open

In september moet het mogelijk zijn om de theaterzaal en de grote studio in het pand aan de Ferrandweg weer te gebruiken. Dat gebeurt tijdens het UIT Festival, in het pand vinden dan de Laaksessies plaats met optredens van bekende en (nog) onbekende muzikanten uit Laak en Den Haag.

Naast de ventilatie wordt ook de indeling van het pand aangepakt: ‘De foyer moet straks aan de voorkant van het pand komen. Dan kunnen mensen ook zien dat het er leeft.’ Voorheen zaten daar de kantoren, maar de airco was er minder geschikt. ‘Eigenlijk was dit voor ons een goedkopere oplossing. En we hebben straks een mooie ruimte met natuurlijke ventilatie.’

Herinneringen aan Laaktheater in oude foyer

Ook de oude foyer kampte met ventilatieproblemen en mocht niet meer gebruikt worden. Die ruimte krijgt een nieuwe bestemming. ‘We zijn aan het kijken of we daar een expositie kunnen plaatsen, dan wordt het een doorloopruimte’, legt Sigrid uit. In de ruimte moeten herinneringen aan het pand komen, in een expositie. ‘We zoeken van alles. Bijvoorbeeld persoonlijke verhalen van mensen die op het podium hebben gestaan of elkaar wellicht ontmoet hebben in het theater.’

Laaktheater fysiek dicht, maar wel in de wijk actief

Ook nu culturele instellingen weer open mogen is het pand van het Laaktheater aan de Ferrandweg dus gesloten, al in het cultuuranker wel gewoon actief in het stadsdeel. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van een minitheater op de nieuwe lokatie en worden activiteiten in de wijk georganiseerd.

‘We hebben nu schoolvoorstellingen in de wijk, dat moet straks weer in het theater zijn.’ Daarnaast is er het UrbanLab waarbij kinderen kunstlessen in de wijk kunnen volgen en zijn er kunstpakketjes van kunstenaarscollectief iii. Met de inhoud van die pakketjes kunnen kinderen, in samenwerking met kunstenaars, zelf iets maken.

Daarnaast is er een pannavoetballer aan de slag in het stadsdeel. ‘Dat is goed voor beweging en dans voor de kinderen.’ En het Residentie Orkest zal in de wijk weer portiekconcerten en appeltaartconcerten gaan organiseren, muzikanten spelen dan in een portiek of binnentuin van het stadsdeel.

