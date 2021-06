Marcel Verreck: ‘Als Oranje ten onder gaat, dan volgt nog CDA-congres: beter vermaak bestaat niet’

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag FM. Dat doet hij deze keer op de Marktweg.

‘Mocht het Nederlands Elftal straks tegen echt sterke ploegen ten onder gaan, dan is het voor de onverbeterlijke optimist nog lang gedaan met de pret, want die weet dat er binnenkort weer een CDA-congres zit aan te komen. En een CDA-congres, beter vermaak dan dat bestaat er niet. Dan gaan we pas echt lachen’, aldus de columnist.