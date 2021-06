Laaktheater opent pand in september: ‘Door corona kwamen we erachter dat er écht iets moest gebeuren’

Mobiel cameratoezicht in deel Ypenburg na meerdere incidenten

In een deel van Ypenburg komt tijdelijk mobiel cameratoezicht. Volgens de gemeente Den Haag is dat nodig voor de veiligheid van de bewoners. De camera’s worden per direct neergezet en blijven staan tot uiterlijk 31 mei volgend jaar. Dat meldt mediapartner Omroep West.

In een brief over het mobiele cameratoezicht in de Waterbuurt in Ypenburg schrijft burgemeester Jan van Zanen dat de maatregel om een aantal redenen nodig is. ‘In de afgelopen periode hebben een aantal incidenten met wapens plaatsgevonden in het centrum en in Ypenburg. Personen zijn bedreigd en één persoon is in zijn auto beschoten.’

Waarschijnlijk verwijst de burgemeester onder meer naar de beschieting van restaurant Chip Sigi aan de Laan van Haamstede en de vondst van een explosief bij een woning aan het Helena van Doeverenplantsoen. Het restaurant werd na het schietincident gesloten door Van Zanen. Ook in de Terwestenstraat in de Schilderswijk heeft een incident plaatsgevonden.

Met elkaar te maken

Volgens de gemeente is uit onderzoek gebleken dat de gebeurtenissen met elkaar te maken hebben. ‘De incidenten zorgen voor direct gevaar voor de bedreigde personen en bewoners in de omgeving’, aldus de burgemeester. Daarom komt er nu mobiel cameratoezicht rond de Mieogvaart in Ypenburg, in de buurt die wordt begrensd door de Sandersdijk, de Van Campenvaart, de Rijswijkse Waterweg en de Van Essendijk. Eerder zijn al mobiele camera’s neergezet in de omgeving van het Helena van Doeverenplantsoen en de Terwestenstraat.