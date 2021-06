Poller op Escamplaan blijft mikpunt: weer twee ongelukken

De nieuwe verkeerssituatie op de Escamplaan blijft voor problemen zorgen, vandaag zijn opnieuw twee auto’s tegen de pollers in de weg aangereden. Bij de tweede botsing van vandaag moest een passagier door ambulancepersoneel worden nagekeken.

De weg is sinds vorige week afgesloten voor doorgaand verkeer. Het is nu een busbaan en daarmee is de weg, door pollers, afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners, bestemmingsverkeer en taxi’s moeten omrijden.

In de afgelopen week is er al meermaals een auto gebotst op de nieuw geplaatste wegafsluitingen. Nieuwssite Regio 15 spreekt van 11 incidenten.

De borden zijn er heel groot, maar kennelijk hebben mensen nog niet door dat de situatie is veranderd, zegt een woordvoerder van de gemeente. ‘We zijn aan het kijken wat we er nog meer aan kunnen doen. Het is een zorg waar we naar kijken, maar er zal niet meteen een oplossing zijn.’

Pollerbotsing op de #Escamplaan, deel 11 inmiddels volgens omwonenden …….. Een passagier wordt onderzocht door ambulancepersoneel. pic.twitter.com/3IpLr01lBm — Regio15.nl (@regio15) June 15, 2021

LEES OOK: