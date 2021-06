ADO dient begroting in voor komend seizoen: nieuwe eigenaar nodig om rond te krijgen

Stadsbestuur koopt extra werkplekken voor studenten in

Studenten kunnen tot eind oktober gratis gebruik maken van studieplekken in het World Forum op het Churchillplein en Tribes aan de Kalvermarkt. Dat heeft onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) vandaag bekendgemaakt. De nieuw ingekochte plekken worden gefinancierd met geld uit het sociaaleconomisch herstelplan van de gemeente.

De nieuwe studieplekken zijn ingekocht omdat er door de coronamaatregelen in de afgelopen tijd onvoldoende studieplekken beschikbaar waren. ‘Wij zien dat ook en vinden het heel vervelend voor de studenten. We hebben daarom op twee locaties studieplekken ingekocht. De werkplekken zijn voorzien van een bureau, gratis wifi en uiteraard een stopcontact en een werklamp’, aldus Bredemeijer.

Om gebruik te kunnen maken van zo’n plek is het noodzakelijk om een plek en tijdsblok te reserveren via de website studieplekkendenhaag.nl, daaropvolgend krijgt een student een QR-code die je moet laten zien bij de locatie.

Studeren in bibliotheken

Aan het begin van deze maand werd duidelijk dat er ook meer studie- en werkplekken in de Centrale Bibliotheek aan het Spui zijn. Sinds juni kunnen 300 studenten daar overdag terecht. Ook in negen van de vijftien bibliotheken is het weer mogelijk om te komen studeren. Ook deze plekken moeten worden gereserveerd.

