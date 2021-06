‘Wijk afsluiten’ en ‘als Lakenaars willen dit niet’, zo reageren jullie na ongeregeldheden Jonckbloetplein

Mensen die zondag betrokken waren bij de ongeregeldheden op het Jonckbloetplein zouden moeten worden opgepakt en 30 dagen moeten zitten. Het is een van de reacties die dinsdag online te vinden is. Anderen vragen zich af waarom dit is gebeurd: ‘En waarom? De kick, stoer doen? Want met blijdschap over de gewonnen wedstrijd heeft dit niets te maken’, reageert Bianca.

‘Een feest samen vieren het lijkt niet meer te lukken’, stelt Corien. ‘Je kunt gewoon je straat niet meer uit. Er werden bommen afgegooid daar was oud en nieuw niks bij.’ Ze stelt voor om de wijk af te sluiten. Eenzelfde suggestie deed ook Leo Dommanschet van Leo’s Koffiehuis aan de Oudemansstraat. ‘Je moet het hele Jonckbloetplein afsluiten op die avonden. Je moet ze geen kans geven om te rellen’, vertelde hij aan Den Haag FM. ‘Plein afsluiten voor de aanvang en wat er niet thuishoort wegmeppen’, vindt Herman.

Wat Marja betreft moet niet alleen het plein worden afgesloten, zij vreest dat ze dan een stuk verderop aan de gang gaan. Frans stelt voor om de blauwe verfspuit er voortaan op te zetten. ‘Dan kan je ze nog weken beschimpen!’ Immie gaat nóg iets verder: ‘Allemaal opsluiten als Nederland speelt.’

Ed denkt juist terug aan vroegere tijden toen hij zelf aan het plein woonde: ‘In 1988 was het nog een feest, toen werd er gedanst en gezongen. Het ging mis toen lui uit andere wijken erbij kwamen. En dat is sindsdien zo gebleven. Van mij mag het waterkanon er de volgende keer op’

‘Wij als Lakenaars willen dit niet’

Bewoners verenigd in RadiLaak vinden ook dat er iets moet gebeuren: ‘Doe iets aan deze rellen keer op keer! Het is niet goed voor de wijk en kost handen vol geld, terwijl van te voren bekend is dat er gelazer komt. Wij als Lakenaars willen dit niet!’

Gemeenteraad dinsdagavond in debat

De Haagse gemeenteraad praat dinsdagavond over over de ongeregeldheden op het Jonckbloetplein van afgelopen zondag. Dan wordt er onder meer gesproken over de vraag hoe onrust bij komende wedstrijden kunnen worden voorkomen.

