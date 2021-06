Buurtbewoners willen antiquariaat Colette behouden: ‘Wij delen allemaal de liefde voor boeken’

In de hoop antiquariaat Colette te behouden voor de Reinkenstraat heeft een aantal buurtbewoners een crowdfundingscampagne opgezet. Met het ingezamelde geld willen ze de winkel van Jogchum de Vries voortzetten nu hij met pensioen gaat.

De eigenaar van het antiquariaat zoekt een opvolger voor zijn zaak, maar er is nog geen gegadigde gevonden. ‘Hij wil het ook behouden, hij was enthousiast toen hij hoorde van ons initiatief om dit voort te zetten’, vertelt Volkskrant-journalist Jean-Pierre Geelen, een van de initiatiefnemers van de crowdfunding.

‘Dat zaakje ken ik heel lang al’, vertelt Geelen in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM. ‘En een maand of twee geleden liep ik daar en toen stond er, tot mijn grote schrik, op de winkelruit geschreven “opvolging gezocht”. Toen heb ik daarover getwitterd: “Ik heb even getwijfeld, maar ik hoop vooral dat iemand anders deze zaak voortzet”.’

‘Wij delen allemaal de liefde voor boeken’

Die Tweet zorgde voor veel reacties. ‘Uit het hele land. Ook uit Den Haag. En dat leidde er al heel snel toe dat we met een clubje van acht man bijeenkwamen om te kijken of we het als collectief konden overnemen.’

‘Wij delen allemaal de liefde voor boeken.’ Met die gedachte besloot men de crowdfunding op te zetten. ‘We hoeven er geen van allen van te leven. Het gaat ons om de liefde voor dat zaakje, voor de buurt en voor de boeken.’

Via het platform voordekunst is dinsdagmiddag al ruim 9.000 euro ingezameld en de campagne loopt nog ruim een maand. ‘Wij leggen zelf wat geld in als deelnemers. Maar we hebben berekend dat als we rond de 20.000 euro in weten te zamelen, dan kunnen we van start. Dan kunnen we vooruit en een paar maanden de huur betalen. En dan kunnen we draaien.’

Vrijwilligers moeten de zaak straks gaan bestieren. ‘We hebben een kringetje vrijwilligers om ons heen die de zaak gaat bemensen. En zelf willen we ook wel een dag in de week in de winkel gaan staan.’

‘Er is heel veel mogelijk’

Daarnaast zijn er al plannen om meer te doen met de zaak. ‘Je kunt veel meer met dat pandje in die rijke straat. Er zit een tuin achter. Dus we denken er ook aan om daar koffie en goede taart te serveren.’ Ook denkt men aan optredens van schrijvers en singer-songwriters. ‘Zolang het maar een link heeft met boeken of literatuur is er heel veel mogelijk. En wij hebben er ook zin in om dat te doen.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Antiquariaat (@coletteboekhandel)

‘Hoogtepunt in de winkelstraat’

Geelen heeft warme herinneringen aan de winkel. ‘Een van de hoogtepunten in de winkelstraat voor mij is Colette. Ook al vanwege de etalage, die past hij aan aan de actualiteit. Ik herinner me de aanslagen op Charlie Hebdo, dat Frans tijdschrift in Parijs, toen heeft hij de hele etalage volgelegd met Charlie Hebdo’s die ie kennelijk op een stapel had liggen.’

‘Het leuke is ook van dit soort winkeltjes dat er voor iedereen een pareltje is. Voor iedereen is een pareltje wat anders, maar als jij op zoek bent naar -bijvoorbeeld- een dichtbundel uit 1978 dan is er een goeie kans dat je het hier wel vindt.’

Luister hier naar het gesprek met Jean-Pierre Geelen op Den Haag FM.