D66 wil geluidsflitspaal in strijd tegen herriemotoren en racende auto’s

Als het aan D66 ligt komt er een mogelijkheid om lawaaimakers, zoals racende auto’s, sneller aan te pakken. De coalitiepartij wil dat de gemeente bij het Rijk gaat lobbyen om een geluidsflitpaal voor elkaar te krijgen. ‘Neem geluidfliters. Dankzij deze flitspalen krijgen wegmisbruikers die met veel lawaai door de straat denderen een flinke bekeuring. Maar dan moet de landelijke overheid het eerst goedkeuren, certificeren en opnemen in de wegenverkeerswet’, vindt raadslid Marieke van Doorn.

De geluidflitspaal zou in Den Haag kunnen worden ingezet tegen herriemotoren en racende auto’s. ‘De overheid kijkt meestal naar het gemiddelde geluid van verkeer, maar het meest storende zijn de plotselinge geluidspieken van bijvoorbeeld auto’s met sportuitlaten die ontworpen zijn om juist extra herrie te maken.’ Wat Van Doorn betreft wordt er een geluidsnorm voor auto’s en motoren vastgesteld.

‘Zand of veen. Stadhouderslaan of Vaillantlaan. Iedereen in Den Haag heeft er last van. Iedere zomer is het weer een herrie. Het houdt bewoners wakker, het leidt andere weggebruikers af en het is onveilig’zegt Van Doorn. ‘Als de regering de flitspaal het groene licht geeft en een geluidsnorm stelt is dat een grote stap in de strijd voor een leefbaarder Den Haag.’

