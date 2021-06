GGD gaat vaccineren in buurthuizen: ‘Het is echt voor mensen in de wijk’

Den Haag zamelt 1.000 fietsen in voor Kinderfietsenplan

Aan de oproep om kinderfietsen te doneren is in Den Haag flink gehoor gegeven. De gemeente maakt vandaag bekend dat er meer dan 1.000 fietsen zijn ingezameld voor het Kinderfietsenplan van de ANWB. ‘Dankzij deze actie rijden voor de vakantie al 250 kinderen op een eigen fiets’, schrijft men op Facebook.

De ingeleverde fietsen worden opgeknapt door Stichting Leren Doen, zij zorgen ervoor dat ze voldoen aan de veiligheidseisen. Daarna verzorgt de stichting voor drie jaar het onderhoud.

De actie Kinderfietsenplan is opgezet om kinderen aan een eigen vervoermiddel te helpen. Eén op de negen kinderen in Nederland heeft geen eigen fiets. Dat was voor de gemeente Den Haag reden om zich met tien inzamelpunten in te zetten voor de actie.

Het is nog steeds mogelijk om een fiets te doneren, dat kan bij het hoofdkantoor van de ANWB aan de Wassenaarseweg of bij de Stichting Samen Leren aan de Verheeskade.

Bij de inzamelactie voor het Kinderfietsenplan zijn meer dan 1.000 fietsen ingezameld! 🚲 Dankzij deze actie rijden voor de vakantie al 250 kinderen op een eigen fiets. Fietsen kunnen gedoneerd worden bij ANWB en Stichting Leren Doen. @RvanAsten Bedankt voor de fietsen 🙌 pic.twitter.com/M8Vs1utIBx — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) June 16, 2021

