Duurzaamheidswethouder wil bijbaan bij energiebedrijf: ‘Dat leidt tot belangenverstrengeling’

Een deel van de oppositie in de gemeenteraad is verontwaardigd over een betaalde bijbaan van wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid, GroenLinks). Dat schrijft mediapartner Omroep West. Van Tongeren staat op het punt om toe te treden tot de raad van commissarissen van Energie Beheer Nederland, een staatsbedrijf dat zich onder andere bezighoudt met het winnen van aardgas. ‘En ondertussen als lokale wethouder duurzaamheid een van het gas af-agenda nastreven. Dit is niet geloofwaardig’, vindt SP-fractievoorzitter Lesley Arp.

Het college van burgemeester en wethouders maakte dinsdag in een brief aan de gemeenteraad bekend dat wethouder Van Tongeren ‘voornemens’ is om commissaris te worden bij Energie Beheer Nederland (EBN). EBN schrijft op zijn website dat de rol van het staatsbedrijf is om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatambities en de energietransitie. Tegelijkertijd ondersteunt EBN de winning van Nederlands aardgas ‘zolang er nog nationale vraag naar aardgas is’.

De nevenfunctie van Van Tongeren is tegen het zere been van een aantal oppositiepartijen. ‘Hoe kun je inwoners van Den Haag aanmoedigen om van het gas af te gaan en je tegelijkertijd inzetten voor een club die zich bezighoudt met gaswinning?’, vraagt SP’er Lesley Arp zich af. ‘Onbegrijpelijk dat het college hiermee heeft ingestemd, vooral omdat er is beloofd dat integriteit en belangenverstrengeling hoog op de agenda zouden staan.’

Krijgen net een briefje waarin staat dat wethouder Van Tongeren van plan is een bezoldigde functie in de Raad v Commissarissen van Energie Beheer Nederland aan te nemen. Een club die onder andere gericht is op CO2-opslag en het versnellen van de verkenning van kleine gasvelden🤯 — Lesley Arp (@lesley_arp) June 15, 2021

Belangenverstrengeling

Dat is ook de reactie van Robert Barker van de Partij voor de Dieren. ‘Een wethouder die zich in Den Haag inzet om van het gas af te gaan, kan niet tegelijkertijd bij een bedrijf zitten dat verantwoordelijk is voor de gaswinning’, zegt hij. ‘Dat leidt tot belangenverstrengeling. Waarom ziet niemand binnen het bestuur dit integriteitsprobleem?’ Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt dat de nevenfunctie van Van Tongeren tenminste de schijn van belangenverstrengeling wekt. ‘Dat moeten we niet willen.’

Bovendien verbazen de partijen zich erover dat Van Tongeren naast haar werk als wethouder tijd heeft voor deze baan. ‘Den Haag moet vaart maken met het verduurzamen van de stad en dat loopt al niet goed’, zegt Robert Barker. ‘Hoe kan deze wethouder dan nog tijd over houden voor deze baan?’ Ralf Sluijs concludeert: ‘Blijkbaar heeft ze nog tijd voor een bijbaan’.

EBN is een 100% staatsbedrijf dat volop inzet op verduurzaming en aardwarmte. Je tweet raakt kant noch wal. Zullen we het nu weer over verduurzamen van Den Haag hebben? — arjen kapteijns (@kapteijns) June 15, 2021

Goed doel

GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns neemt het op voor de GroenLinks-wethouder. ‘Mevrouw Van Tongeren is gevraagd vanwege haar kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid’, zegt hij. ‘Ze vervangt Sharon Dijksma die burgemeester van Utrecht is geworden. Het betreft een honderd procent staatsbedrijf, zonder commerciële belangen, dat onder andere door de inzet op geothermie een belangrijke rol speelt bij de energietransitie.’

En over de tijd die de baan Van Tongeren kost, zegt Kapteijns: ‘Ze doet het in haar vrije tijd en de vergoeding maakt ze over naar een goed doel. Alleen maar mooi dat ze dit doet. Dit straalt positief af op onze stad.’

Opstappen

Maar daar denken SP en de Partij voor de Dieren anders over: ‘Wat de SP betreft zijn er twee opties: of Van Tongeren ziet af van haar nieuwe nevenfunctie, of van haar rol als wethouder duurzaamheid’, zegt Lesley Arp. En ook Barker vindt dat ze deze keuze moet maken: ‘Als Van Tongeren commissaris wil worden bij een gasbedrijf, moet ze opstappen als duurzaamheidswethouder.’