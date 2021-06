Extra maatregelen in Laakkwartier na ongeregeldheden van zondag

Tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal, donderdagavond, worden buurtinterventieteams ingezet in het Laakkwartier. Als dat nodig blijkt, gaat burgemeester Jan van Zanen ook gebiedsverboden opleggen en mensen laten preventief fouilleren door de politie. Dat verklaarde de burgemeester dinsdagavond tijdens een debat over de ongeregeldheden op het Jonckbloetplein van afgelopen zondag.

Veel partijen in de gemeenteraad lieten blijken dat ze een wat steviger optreden van de gemeente en politie hadden willen zien. Dat meldt mediapartner Omroep West. Volgens Rick Hoefsloot van de SP ging Van Zanen er ten onrechte vanuit dat mensen vanwege de coronapandemie niet samen zouden komen. Dat de gemeente vooraf liet optekenen niet veel problemen te verwachten, leidt ‘tot ‘ongeloof in de buurt’, signaleerde hij ook.

Want na de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal, zondagavond, was het wel onrustig op het Jonckbloetplein in het Haagse Laakkwartier. Mensen stichtten brand op straat, staken vuurwerk af en bekogelden agenten met stenen. De ME moest worden ingezet om de rust te laten terugkeren. Uiteindelijk hield de politie twee mensen aan voor het gooien van vuurwerk en één voor het beledigen van een agent. Buurtbewoners vertelden maandag dat ze vrezen voor nog meer ongeregeldheden.

Gemeente nam wel maatregelen

Van Zanen verklaarde tijdens het debat dat gemeente en politie wel degelijk al vroeg waren begonnen met het treffen van voorbereidingen. Daarbij was er vooral aandacht voor de wijken waar het in het verleden ook onrustig was: het Centrum, Escamp en Laak. En vandaar dat de ME ook relatief snel op het plein aanwezig kon zijn.

Volgens de burgemeester was de inzet van de gemeente erop gericht om ellende te voorkomen. Daarom is er een ‘activiteitenprogramma voor jongeren’, wordt ‘outreachend jongerenwerk’ ingezet en getracht het verkeer in goede banen te leiden. Verder gaan ambtenaren ook al vooraf de wijk in om te kijken of er brandbaar materiaal op straat ligt.

‘Burgemeester is naïef’

Toch gaat dat niet alle partijen ver genoeg. ‘Het is naïef om te denken dat mensen zich aan de regels houden’, aldus Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren. En bij onder meer CDA, PVV en Hart voor Den Haag was er verbazing over het feit dat slechts drie mensen werden aangehouden. ‘Buurtbewoners waren doodsbang. Waarom is niet dat hele plein afgesloten en iedereen gearresteerd? Nu lijkt het of mensen hiermee weg komen’, vond Sebastian Kruis van de PVV.

Van Zanen beloofde dat hij niet zal schuwen nog wat extra maatregelen te treffen voor de volgende wedstrijden. Zoals nog meer jongerenwerk, inzet van vrijwilligers uit de buurt en ‘bestuurlijke maatregelen’. Daaronder vallen ook preventief fouilleren en gebiedsverboden. Verder stuurde hij al twee van de mensen die zondag werden aangehouden een brief. Zij krijgen een gebiedsverbod als ze weer over de schreef gaan.

LEES OOK: