GGD gaat vaccineren in buurthuizen: ‘Het is echt voor mensen in de wijk’

Het is volgende week mogelijk om een vaccinatie tegen het coronavirus te halen bij Buurthuis Mandelaplein. GGD Haaglanden spreekt van een traject waarbij fijnmazig vaccineren centraal staat. Het buurthuis is een van de locaties waar zonder afspraak een vaccinatie gehaald kan worden. Er kan ook gekozen worden voor het maken van een afspraak of mensen kunnen langskomen als ze meer informatie willen.

‘Het is echt voor mensen in de wijk’, laat een woordvoerder weten. Ook ongedocumenteerden kunnen donderdag en vrijdag bij het buurthuis langskomen voor een prik. De actie zal vaker worden georganiseerd.

De prikdagen zijn wijken waar de vaccinatiegraad laag is of bereidheid om tot vaccineren over te gaan minder groot is. Met de ‘fijnmazige’ prikdagen hoopt de GGD mensen over de streep te halen om tot een vaccinatie over te gaan. ‘Het kan een uitkomst zijn voor mensen wie het niet lukt om naar een vaccinatielocatie te gaan.’

Janssen-vaccin

Op de priklocatie is een Janssen-vaccin beschikbaar, deze kent een prik waardoor men niet later nog eens terug hoeft te komen. Mensen die een ander vaccin, waar meerdere prikken voor nodig zijn, willen hebben worden op de locatie geholpen met het maken van een afspraak daarvoor.

104.612 mensen minimaal één keer gevaccineerd

Tot en met week 21 zijn er in Den Haag 104.612 mensen minimaal één keer gevaccineerd door de GGD. Dat is 19,5 procent van het aantal inwoners van onze stad. Den Haag loopt daarmee achter op buurgemeenten.

De hoogste vaccinatiegraad in de regio was in Wassenaar te vinden, daar heeft 30,2 procent van de inwoners minimaal één prik gekregen. Dat valt op te maken uit cijfers van GGD Haaglanden. De cijfers betreffen vaccinaties die zijn gezet door de GGD, regionaal zijn er geen cijfer beschikbaar van vaccinaties die op een andere locatie (bijvoorbeeld door huisartsen) worden gegeven.

Landelijke actiedag

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaf eerder al aan een landelijke actiedag te willen organiseren om de vaccinatiegraad in achterstandswijken omhoog te krijgen.

Vaccineren in bus en op de markt

In de Haagse politiek klonken ook geluiden om het vaccineren laagdrempelig mogelijk te maken. D66 pleitte daarbij voor een vaccinatiebus die door de wijken zou rijden. De Haagse Stadspartij wilde, naar Rotterdams voorbeeld, dat er gevaccineerd zou worden op markten.

