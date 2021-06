GGD gaat vaccineren in buurthuizen: ‘Het is echt voor mensen in de wijk’

‘Nieuw kabinet: heb lef in investeer in het lightrailnetwerk van de toekomst’

De vervoersdiensten van Den Haag, Amsterdam en Rotterdam (GVB, RET en HTM) roepen samen het nieuwe kabinet op om te investeren, onder meer in het lightrailnetwerk. Die investering zou ‘onmisbaar’ zijn voor de opgave van 500.000 extra woningen in de Randstad in 2030 te realiseren, schrijven ze. De hele keten van OV, fiets en deelconcepten worden ‘de ruggengraat zijn van grootstedelijke mobiliteit‘ genoemd.

‘Na jarenlange bevriezing van de budgetten terwijl de reizigersaantallen met tientallen procenten groeiden, is een investeringsimpuls van minimaal 10 miljard nodig. Nieuw kabinet: heb lef in investeer in het lightrailnetwerk van de toekomst’, stellen de directeuren. ‘Nu is het tijd voor boter bij de vis: een kabinet dat het lef en de ambitie heeft om hiervoor ook daadwerkelijk geld vrij te maken.’

De investeringen in de Randstad zouden daarbij goed zijn voor het hele land. ‘In de Randstad is verdichting een groot vraagstuk. Dat vraagt om snel, efficiënt en klimaatvriendelijk vervoer. OV, gecombineerd met goede overstaphubs en handige apps om vervoermiddelen te combineren, is dat bij uitstek. Een schaalsprong verbetert de bereikbaarheid van de grote steden, de gebieden daar omheen én de reis tussen de Randstad en de landsdelen.’

‘Zorgen dat Nederland dit voorbeeld’

Daarnaast dragen forse investeringen bij aan schone, leefbare en aantrekkelijke stedelijk regio’s, een beter vestigingsklimaat, kunnen mensen maatschappelijk meedoen en is het van belang om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. ‘We zien grootstedelijke regio’s om ons heen – Parijs, Londen, Kopenhagen, het Rührgebied – tientallen miljarden investeren in deze opgave. Laten we zorgen dat Nederland dit voorbeeld volgt en internationaal in de voorhoede blijft.’

‘Spreiding vasthouden’

Ook het spreiden van gebruikers van het OV is iets waar de vervoerders voor pleiten. ‘Niemand staat te springen om straks weer als haringen in een tonnetje in de bus, tram of metro te staan. Daarom roepen we – met de Mobiliteitsalliantie – overheden, werkgevers en onderwijsinstellingen op om waar het kan ook ná de coronacrisis de spreiding vast te houden.’

