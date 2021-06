Poolse bus staat 18 maanden op dezelfde parkeerplek, bewoners versieren bus voor jubileum

Bewoners rondom de Nieboerweg in de Vogelwijk hebben onlangs een grijze Volkswagenbus uit protest vrolijk versierd met een roze lint omdat de auto daar al anderhalf jaar geparkeerd staat. Ook is er een bord geplaatst: ‘Hoera, 18 maanden.’ ‘Ik vind het wel mooi en creatief dat mensen dit doen’, zegt buurtbewoner Bernadette van Gigch. ‘Deze auto staat hier al 18 maanden. Tig mensen ergeren zich hier aan, melden dat bij de gemeente en er gebeurt niks.’

Van Gigch weet dat er al meermaals meldingen zijn gedaan over de auto. ‘Achttien maanden weet ik zeker, zo lang geleden werd de eerste melding gedaan.’ Ze vindt het vreemd dat er ondanks de meldingen niks aan gedaan kan worden. ‘De politie zegt dat ze niks kan doen zolang het geen gevaar is. Ook de gemeente doet niks. En bij de RDW en de belastingdienst krijg ik nul op rekest’, vertelt ze. ‘Iedereen denkt: “het zal wel”. En bewoners ergeren zich enorm aan.’

Richard de Mos (Hart voor Den Haag/ Groep De Mos) noemt de actie van bewoners in een Tweet creatief, ‘maar eigenlijk is het in- en intriest dat weesauto’s zolang de schaarse parkeerruimte innemen, ondanks tig keer melden.’ Van Gigch: ‘Persoonlijk denk ik: “gemeente hier moet je wat mee doen”. Deze auto staat op een van de schaarse gratis parkeerplekken.’

‘Je mag hem niet zomaar weghalen’

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de auto er rechtmatig staat. ‘De auto mag er gewoon staan. Er wordt gewoon voor betaald. De gemeente kan pas wat doen als het echt een wrak is.’ De frustratie van bewoners wordt wel gedeeld. ‘We proberen wat we kunnen, maar je mag hem niet zomaar weghalen. We hebben bewoners geïnformeerd en we houden het in de gaten. Er iets aan doen is helaas nog niet gelukt.’

Veelvoorkomend probleem op Scheveningen

Jill van Calsteren van weekblad de Scheveninger spreekt van een veelvoorkomend probleem op Scheveningen. ‘Ik heb het zelf ook meegemaakt dat er busje 2,5 jaar ergens geparkeerd stond. Die ging pas weg nadat betaald parkeren werd ingevoerd.’ Ook het weghalen van een uitgebrande auto liet even op zich wachten. ‘Er heeft hier ook een auto gestaan die uitgebrand was. Die heeft er ook nog weken gestaan.’ Dat gebeurde vorig jaar op de Nieuwe Laantjes.

Zeg @GemeenteDenHaag, de bewoners in de omgeving van de Nieboerweg #Scheveningen zijn creatief, maar eigenlijk is het in- en intriest dat weesauto’s zolang de schaarse parkeerruimte innemen, ondanks tig keer melden. Eens? Verwijderen dan! Dank u! @Duindorponline @DeScheveninger pic.twitter.com/C5Z3EgPSqr — Richard de Mos 💛💚 (@RicharddeMos) June 13, 2021

Melden bij gemeente

Op de website van de gemeente kan melding gemaakt worden van een achtergelaten voertuig. Die melding wordt gecontroleerd. Wanneer er sprake is van een overtreding kunnen er sancties volgen.

Foto: Richard de Mos/ Twitter