Schilderswijk zwaait marathonloper Khalid Choukoud uit op weg naar Olympische Spelen

In de Schilderswijk is Khalid Choukoud vanmiddag uitgezwaaid. De Haagse marathonloper gaat meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio.

Bij zijn afscheid vanmiddag hing er een spandoek met daarop de tekst ‘Succes Kahlid’ en drie hartjes, evenals een doek met daarop de tekst ‘Wij juichen jou toe!!’ Choukoud werd uitgezwaaid door veel kinderen uit de wijk en sportwethouder Hilbert Bredemeijer (CDA).

Twee weken geleden werd duidelijk dat Choukoud naar de Olympische Spelen mocht gaan, technisch directeur Ad Roskam van de Nederlandse atletiekbond heeft hem en Abdi Nageeye en Bart van Nunen aangewezen voor deelname aan de Spelen.

Toen duidelijk werd dat hij naar de Spelen mocht was hij zichtbaar trots: ‘Na 17 jaar topsport komt mijn droom eindelijk uit en kan ik mijzelf een olympische atleet noemen! Ik ga naar Tokyo.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Khalid Choukoud (@khalidchoukoud)

De Olympische marathon vindt plaats op 7 en 8 augustus in Sapporo Odori park in Japan. Op zaterdag wordt om 07.00 uur gestart door de vrouwen, een dag later zijn de mannen aan de beurt.

Foto’s: Richard Mulder

