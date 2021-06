Twee personen naar ziekenhuis na brand Betje Wolffstraat

Na een brand zijn afgelopen nacht twee mensen overgebracht naar het ziekenhuis, deze hadden rook ingeademd. De brand vond in de nacht van dinsdag op woensdag plaats in een woning op de eerste etage van een portiekflat in de Betje Wolffstraat.

Bij de brand kwam veel rook vrij in het portiek. Daarom is het hele portiek korte tijd ontruimd geweest. Er heeft onder meer een matras in brand gestaan. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

Na ventilatie en controle van alle woningen in het portiek konden bewoners terug naar hun woningen. De woning waar de brand ontstond is tijdelijk onbewoonbaar.